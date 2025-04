“Mi spiace, mi fermo”: clamoroso LORENZO MUSETTI | Finisce la partita e annuncia l’addio

Clamoroso Lorenzo Musetti: “Mi spiace, mi fermo”. Il tutto al termine dell’incontro disputato. Addio annunciato

Alla fine Lorenzo Musetti non ha potuto fare altro che inchinarsi a Carlos Alcaraz. Niente da fare per il nativo di Carrara che ha ceduto il passo, nella finale, contro lo spagnolo nel “Masters 1000 di Monte-Carlo“. Un ritiro che non riesce proprio ad accettare.

Anche se, allo stesso tempo, esce a testa altissima in un torneo in cui è stato parecchio impegnato. Lo dimostrano chiaramente le quattro rimonte (su cinque incontri disputati) ed un problema alla coscia destra che non gli ha lasciato tregua nemmeno durante la finale.

La sconfitta, però, è passata inevitabilmente in secondo piano quando lo stesso Musetti ha preso parola. Dichiarazioni che, appunto, sono arrivate al termine dell’incontro e che non sono affatto passate inosservate.

Non solo quelle riguardanti i suoi problemi fisici, ma anche quelle riguardanti un suo addio. Lo sportivo, infatti, ha annunciato che si fermerà e poi farà le sue attente valutazioni.

Musetti shock, dichiarazioni spiazzanti al termine dell’incontro: “Mi fermo”

Nei prossimi giorni il carrarese effettuerà degli esami specifici per avere il risultato ufficiale su questo problema muscolare che lo ha colpito. Quello che gli fa più male, ovviamente, è stato il doversi ritirare per cause di forza maggiore. Sapeva che contro Alcaraz sarebbe stata difficile, soprattutto perché il suo avversario aveva alzato il livello.

Il fisico, però, non gli ha permesso più di continuare l’incontro: “Ha inciso la lunga settimana. Ero sorpreso positivamente dal set disputato. Il fisico non mi ha permesso di darmi una chance fino alla fine”. Difficile, a questo punto, ipotizzare una sua presenza per l’ATP 500 di Barcellona dove si era iscritto: “Non ci andrò. Mi fermo. Starò fermo una settimana, poi andrò a Madrid“.

Musetti, decisione ufficiale: questa volta non torna più indietro

Una settimana, quella trascorsa, comunque importante per Lorenzo Musetti. Può sorridere per essere arrivato alla posizione numero 11 del best ranking. L’aver gareggiato con i migliori al mondo gli ha fatto aumentare, ancora di più, l’autostima e soprattutto consapevolezza sui suoi mezzi.

Un torneo, quello monegasco, che porterà comunque nel cuore. Risultato finale a parte. Al termine dell’incontro ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Mi porto via molte cose positive. Ho raggiunto tanti obiettivi. Ora devo raggiungere la Top 10. È il mio obiettivo della stagione. Sono ancora più ambizioso. Spero di poter fare bene al Roland Garros“.