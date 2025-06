Mi serve una cessione per riprendere SANDRO TONALI: nuova dirigenza pronta al “capolavoro”

Il centrocampista della Nazionale è il sogno di molte big europee e non è da escludere il ritorno in Serie A.

Sandro Tonali, classe 2000, ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile del Piacenza, per poi trasferirsi al Brescia nel 2012. Con il Brescia ha debuttato in Serie B a soli 17 anni, diventando rapidamente un punto fermo del centrocampo e contribuendo alla promozione in Serie A. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dei grandi club, portandolo al Milan nel 2020, inizialmente in prestito e poi a titolo definitivo.

Con i rossoneri ha collezionato 106 presenze, segnando 7 gol e fornendo 12 assist, e ha vinto lo scudetto nella stagione 2021-2022. Nel luglio 2023, Tonali è passato al Newcastle, firmando un contratto fino al 2028. Con i Magpies ha disputato 59 partite, realizzando 7 gol e 3 assist.

A livello internazionale, Tonali ha rappresentato l’Italia in diverse categorie giovanili, partecipando all’Europeo Under19 nel 2018 e all’Europeo Under21 nel 2019. Ha esordito nella nazionale maggiore nel 2019 e, sotto la guida del CT Luciano Spalletti, è diventato un titolare fisso. Il 14 novembre 2024 ha segnato il suo primo gol con la maglia azzurra.

Tonali è noto per la sua visione di gioco, capacità di impostazione e versatilità nel centrocampo. Spesso paragonato ad Andrea Pirlo per lo stile di gioco, ha dichiarato di ispirarsi anche a Steven Gerrard e Luka Modrić. La sua carriera lo conferma come uno dei talenti più promettenti del calcio italiano.

Tonali e il problema scommesse

Sandro Tonali è stato coinvolto in un caso di scommesse illegali. Secondo quanto emerso, ha effettuato scommesse su incontri delle squadre in cui ha militato, tra cui Brescia e Milan. Nel corso delle indagini, Tonali ha ammesso di aver piazzato scommesse anche durante il periodo in cui giocava nel Newcastle.

A seguito di queste violazioni, la Procura Federale della FIGC ha inflitto a Tonali una squalifica di 18 mesi, di cui 10 mesi di stop effettivo e 8 mesi commutati in prescrizioni alternative, come la partecipazione a programmi di sensibilizzazione contro la ludopatia. Parallelamente, la Football Association inglese ha imposto una squalifica di due mesi con pena sospesa e una multa di 20.000 sterline.

Una cessione e all in su Tonali

La Juventus ha manifestato un forte interesse per Sandro Tonali. Tuttavia, per concretizzare un’offerta vicina ai 70 milioni di euro, il club bianconero potrebbe dover effettuare una cessione significativa. Tra i nomi più discussi figura Andrea Cambiaso, terzino sinistro classe 2000, valutato dalla Juventus circa 80 milioni di euro. Il Manchester City ha mostrato interesse per il giocatore.

La cessione di Cambiaso rappresenterebbe una plusvalenza significativa per la Juventus, considerando che il giocatore è stato acquistato per circa 11 milioni di euro nel 2022. Questa operazione potrebbe fornire le risorse necessarie per finanziare l’acquisto di Tonali, anche se i bianconeri inglesi continuano a dichiararlo incedibile.