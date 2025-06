“Mi ha convocato l’esercito, non posso più giocare a tennis”: SINNER PERDE IL SUO RIVALE | Si ritira per fare il militare

La notizia sta circolando nel mondo del tennis: campione costretto a ritirarsi.

Una notizia del tutto inaspettata ha scosso il mondo del tennis: un giovane talento è costretto a interrompere la propria carriera per abbracciare la vita militare. Per i prossimi diciotto mesi servirà nell’Esercito, mettendo in pausa un percorso sportivo che prometteva scintille. Una decisione improvvisa, arrivata come un fulmine a ciel sereno, che lascia tifosi e addetti ai lavori spiazzati e dispiaciuti.

La sua assenza dai campi priverà il tennis di uno dei suoi prospetti più interessanti. Anche se dovesse tornare all’agonismo dopo questa parentesi, sarà necessario tempo per ritrovare condizione e ritmo partita. Il rischio è quello di un’interruzione troppo lunga in una fase cruciale della carriera, quando ogni torneo rappresenta un’opportunità per affermarsi.

L’annuncio ha colpito profondamente anche i big del tennis italiano. Jannik Sinner, protagonista con recenti trionfi, ha appreso la notizia con sgomento. La sua reazione riflette lo stupore e il rammarico dell’intero movimento tennistico nazionale, che vede sfumare temporaneamente un potenziale compagno d’avventura.

Episodi del genere non sono nuovi nel mondo dello sport. Diversi atleti, anche nel calcio, hanno dovuto affrontare obblighi simili, suscitando ogni volta scalpore e dibattito. La storia dello sport è piena di ritorni inattesi e ripartenze difficili: questa vicenda si inserisce in quella stessa tradizione, confermando che, anche nelle carriere più promettenti, l’imprevisto può cambiare ogni cosa.

Tennista costretto al ritiro

Un giovane tennista sudcoreano, tra le promesse più brillanti del panorama internazionale, si è visto costretto a sospendere la propria carriera per adempiere al servizio militare obbligatorio. La notizia ha colto di sorpresa il mondo del tennis, lasciando sgomenti colleghi e appassionati. L’unica possibilità per evitarlo sarebbe stata una medaglia ai Giochi Asiatici dello scorso anno: bastava salire sul podio, indipendentemente dal metallo, per ottenere l’esenzione. Così non è stato, e ora la chiamata alle armi è diventata ineludibile.

Dal 13 gennaio è iniziato per lui un percorso lontano dai campi da gioco, della durata di diciotto mesi. Nonostante lo stop forzato, l’atleta non ha intenzione di arrendersi. Al contrario, ha già dichiarato la volontà di tornare nel circuito una volta terminata l’esperienza militare, con l’obiettivo di ritrovare forma, ritmo e ambizioni. Sarà una sfida difficile, ma non impossibile: la determinazione non gli manca, e la speranza è che, pur con questa lunga pausa, possa ancora dire la sua ad alti livelli.

Lascia temporaneamente il tennis

Soon Woo Kwon ha annunciato tramite i propri canali social l’inizio di un’inevitabile pausa dalla carriera tennistica: l’impegno con il servizio militare obbligatorio previsto in Corea del Sud, lo terrà lontano dai campi ancora per diverso tempo quindi.

Non è la prima volta che un atleta sudcoreano si trova in questa situazione: anche il calciatore Heung-min Son aveva svolto il servizio, seppur per un periodo ridotto di tre settimane. Kwon, però, guarda al futuro con fiducia e determinazione. Ha dichiarato di voler affrontare questa parentesi con spirito positivo, convinto di poter tornare in campo ancora più forte e competitivo.