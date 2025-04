“Mi devo ritirare, mi è arrivata la chiamata dall’esercito”: Berrettini con le lacrime agli occhi | Il Tennis perde una stella luminosissima

Matteo Berrettini e l’intero mondo del tennis ancora non ci può credere: “Sono costretto a ritirarmi per il militare”

Una di quelle notizie che, a dire il vero, lasciano tutti spiazzati. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che si tratta di un importante aggiornamento che scuote il mondo del tennis.

Lo stesso che, solamente da qualche mese, si sta riprendendo dalla notizia della squalifica (per la nota vicenda doping) che ha visto come protagonista Jannik Sinner, oramai sempre più vicino al rientro (4 maggio).

Il campione del tennis è costretto, per cause di forze maggiori, a dover interrompere la sua straordinaria carriera tennistica. Motivo? Dovrà necessariamente rispondere alla chiamata dell’Esercito del suo Paese.

Ergo: dovrà fare il militare per i prossimi 18 mesi. Un anno e mezzo senza avere la possibilità di mostrare a tutti le sue potenzialità sul rettangolo di gioco. Non appena terminerà il tutto sarà molto complicato, per lui, riprendere il ritmo partita.

Arrivederci tennis, adesso deve pensare solo a fare il militare: è ufficiale

Un annuncio che ha spiazzato grandi campioni come Sinner, Berrettini, Alcaraz e molti altri. Il protagonista in questione è un atleta sudcoreano. Si tratta di Soon Woo Kwon che, con un post pubblicato sui suoi canali social, ha diramato la notizia che ha spiazzato i suoi fan. Una notizia che, appunto, non ha sorpreso più di tanto il popolo sudcoreano visto che non si tratta affatto del primo episodio che vede come protagonista uno sportivo.

In passato, infatti, era toccato all’attaccante del Tottenham, Heung-min Son. Anche se, quest’ultimo, era stato impegnato solamente per tre settimane. Kwon, però, non è riuscito ad evitare il servizio militare. Nel caso in cui avesse vinto una medaglia qualsiasi, in ogni torneo disputato, avrebbe potuto non prendere parte all’esercito. La sua avventura militare ha avuto inizio lo scorso 13 gennaio. Un periodo che durerà ancora per poco più di un anno.

Il tennis messo da parte, ora è nell’Esercito militare: colpo di scena

Il suo obiettivo è quello di ritornare in forma e ad esprimersi ad alti livelli. Anche se, in cuor suo, sa benissimo che si tratta di una impresa molto difficile, ma non del tutto impossibile.

Anche perché il sudcoreano, inoltre, non sa affatto quanto tempo ci vorrà effettivamente. Soprattutto per tornare ad esprimersi ad alti livelli. Non si tratta affatto di un addio al tennis, ma semplicemente di un arrivederci.