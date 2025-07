MESSI E DE PAUL: l’Inter sogna il doppio colpo | Ecco perché è possibile

I due argentini potrebbero presto cambiare squadra.

Lionel Messi non ha mai smesso di far sognare i tifosi, e ora che si avvicina il finale della sua straordinaria carriera, torna a farsi strada l’idea di un possibile ritorno in Europa. L’argentino, attualmente all’Inter Miami, starebbe valutando l’ipotesi di una parentesi nel Vecchio Continente per ritrovare il ritmo competitivo in vista del prossimo grande obiettivo: il Mondiale 2026.

Tra le voci che circolano con insistenza, c’è quella di un romantico ritorno al Barcellona. I rapporti con il club catalano, mai davvero chiusi, alimentano l’ipotesi di un’ultima danza con la maglia blaugrana. Un’operazione complicata, certo, ma non impossibile, soprattutto considerando la volontà di Messi di prepararsi al meglio per quello che potrebbe essere il suo ultimo grande torneo con l’Argentina.

In questo scenario, anche l’Inter aveva sognato – almeno a più riprese – di vederlo vestire nerazzurro, magari a fine carriera, sull’onda di una suggestione mai davvero tramutata in trattativa. Milano, con il suo fascino e la sua storia, avrebbe accolto a braccia aperte il campione del mondo, ma si è sempre trattato di un sogno più che di un obiettivo realistico.

Ora tutta l’attenzione è rivolta al 2026: Messi vuole arrivarci lucido, competitivo e protagonista. Che sia a Miami, a Barcellona o in un’altra città ancora, il suo percorso verso l’ultimo Mondiale sarà seguito con occhi pieni di ammirazione e un pizzico di nostalgia da tutto il mondo del calcio.

De Paul sogna Miami

L’Inter Miami si gode il successo contro il Montreal e prepara la sfida con il New England Revolution, ma le attenzioni si spostano sul mercato, dove circola una voce clamorosa: Rodrigo De Paul potrebbe essere il prossimo colpo del club. Il centrocampista dell’Atletico Madrid, campione del mondo con l’Argentina, sarebbe entusiasta di raggiungere Lionel Messi, suo grande amico e compagno di nazionale.

Tuttavia, la trattativa si presenta tutt’altro che semplice. Diego Simeone considera De Paul una pedina chiave nello scacchiere dell’Atletico e il club della Florida dovrebbe sostenere un investimento significativo, anche dal punto di vista regolamentare: De Paul rientrerebbe infatti tra i Designated Player, slot MLS riservati a giocatori con stipendi fuori tetto salariale.

De Paul pronto per una nuova avventura

Ogni club MLS dispone di tre slot per i Designated Player e, in caso di arrivo di De Paul, il possibile sacrificato potrebbe essere Sergio Busquets. Il centrocampista spagnolo, che compirà 37 anni a luglio, ha un contratto fino a dicembre 2025, ma con il rinnovo di Jordi Alba e quello probabile di Messi, è il principale indiziato a lasciare spazio.

L’Atletico Madrid, dal canto suo, potrebbe decidere di monetizzare ora, con De Paul in scadenza nel 2026. Dopo una lunga esperienza in Europa tra Valencia, Udinese e Atletico, il “Motorcito” potrebbe essere pronto a una nuova avventura americana. Al fianco di Messi. Ancora.