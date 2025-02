“MERCATO BLOCCATO dal Fair Play Finanziario”: catastrofe in Serie A | Infrazione delle regole UEFA

Annuncio terribile per un grande club del nostro campionato, che si vede bloccare il mercato dalla Uefa per la questione riguardante il FFP.

Spesso e volentieri nel mondo del calcio sentiamo parlare di squadre indebitate, che ciò nonostante continuano a spendere e spandere il proprio denaro per acquistare i calciatori. Ed è anche per questa ragione che è stato introdotto il Fair Play Finanziario. Nello specifico il FFP è un insieme di regolamenti introdotti dalla UEFA nel 2011 per garantire la sostenibilità finanziaria dei club di calcio e prevenire l’indebitamento eccessivo.

In pratica l’obiettivo principale di questo è quello di impedire che i club spendano più di quanto guadagnano, creando un equilibrio economico che eviti distorsioni del mercato e che permetta a tutte le squadre di competere su un piano più equo. Il rispetto delle normative del Fair Play Finanziario evita alle società le sanzioni, che possono essere di vario tipo.

Una ad esempio riguarda il blocco del mercato per una o più sessioni. Ed è proprio questa la pena che un club di Serie A dovrà scontare dopo l’infrazione delle regole della Uefa. L’annuncio arrivato di recente non ha lasciato dubbi, e fa intravedere una vera e propria catastrofe per la società.

FFP, sanzioni in Serie A

È ovvio dunque che un minimo errore di valutazione può comportare sanzioni pesanti ai club. Basti pensare a ciò che qualche settimana fa è accaduto al Benevento, che si era visto chiudere il mercato per diverse sessioni a causa di un errore banale (anche se la situazione è poi rientrata).

Chi ha prestato grande attenzione alle regole in questione è stata la Roma. A confermarlo è stato di recente il tecnico Claudio Ranieri, che nel parlare del mercato invernale fatto dalla società ha rivelato che ci si è dovuti fermare proprio a causa del Fair Play Finanziario.

L’annuncio che non lascia dubbi

Nella conferenza precedente al match di Coppa Italia contro il Milan, Ranieri dopo aver ricevuto una domanda sul mercato ha così risposto facendo riferimento anche al FFP.

Il tecnico ha usato queste parole: “Do un buon voto. Non potevamo muoverci per il Financial Fair Play, ma devo fare i complimenti a Ghisolfi perché ha trovato dei giocatori buoni cui ho dato l’ok e sono convinto si ambienteranno presto nel nostro campionato”.