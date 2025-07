MEGLIO DI YAMAL: a Roma sbarca un fenomeno | Ha firmato il contratto a 16 anni

Un talentino italiano è stato tesserato dal club capitolino e sogna di eguagliare le gesta del recordman spagnolo.

Lamine Yamal, la giovane stella del Barcellona, ha infranto numerosi record di precocità sia con il suo club che con la nazionale spagnola. In Liga, è diventato il più giovane titolare del XXI secolo (16 anni e 38 giorni) e il più giovane marcatore (16 anni e 87 giorni).

In Champions League, Yamal ha continuato a stupire: è il più giovane titolare di sempre (16 anni e 83 giorni) e il più giovane a disputare la fase a eliminazione diretta e i quarti di finale. Ha inoltre stabilito il record di più giovane a segnare e servire un assist in una partita di Champions, e il più giovane a raggiungere le 20 presenze nella competizione.

Con la nazionale spagnola, Yamal è diventato il più giovane debuttante e marcatore (entrambi a 16 anni e 57 giorni). A EURO 2024 ha stabilito nuovi primati come il più giovane a scendere in campo (16 anni e 338 giorni) e il più giovane marcatore (16 anni e 362 giorni).

Yamal ha compiuto 18 anni lo scorso 13 luglio e ha appena firmato un rinnovo di contratto con il Barcellona fino al 30 giugno 2031. Questo nuovo accordo prevede un ingaggio da circa 20 milioni di euro a stagione e una clausola rescissoria da un miliardo di euro.

I record in Serie A

La Serie A è un campionato che ha visto spesso l’esordio di giovanissimi talenti. Moise Kean all’epoca alla Juventus è stato il primo giocatore nato nel 2000 a debuttare in Serie A, facendo il suo esordio a soli 16 anni e 8 mesi. Questo ha aperto la strada a una nuova generazione di calciatori.

Recentemente, il record di precocità assoluta è stato infranto da Francesco Camarda del Milan, che ha debuttato in Serie A a soli 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, il 25 novembre 2023. Altri giovani che hanno lasciato il segno includono Wisdom Amey del Bologna (15 anni, 9 mesi e 1 giorno) e Pietro Pellegri del Genoa (15 anni, 9 mesi e 5 giorni).

Un 2009 per la Roma

La Roma ha ufficializzato l’acquisto di Antonio Arena, attaccante classe 2009. Arena arriva dal Pescara dopo una stagione che lo ha visto protagonista sia in Primavera 2 e Serie C, sia agli Europei Under 17. Il giovane attaccante ha già dimostrato notevole talento e maturità, esordendo tra i professionisti e segnando il suo primo gol in Serie C.

Questo trasferimento rappresenta un importante investimento della Roma sul futuro. Arena ha attirato l’attenzione con prestazioni di alto livello e sarà ora aggregato al settore giovanile giallorosso, dove il club punterà a farlo crescere ulteriormente.