“MEGLIO BERRETTINI DI SINNER”: ha parlato il campo, il numero 1 c’è rimasto malissimo

Duello a distanza tra i due italiani ma a spuntarla un po’ a sorpresa è “The Hammer” Berrettini. Che cosa è successo.

Il 2024 è stato un anno da record per Jannik Sinner, culminato con la storica conquista del primo posto nel ranking ATP. Ha chiuso la stagione vincendo ben otto titoli, inclusi due Grand Slam e le ATP Finals, un traguardo senza precedenti per un tennista italiano.

L’inizio del 2025 ha visto Sinner continuare la sua striscia vincente, aggiudicandosi per il secondo anno consecutivo gli Australian Open. Tuttavia, la sua ascesa è stata bruscamente interrotta da una sospensione di tre mesi per doping. Sebbene sia stato stabilito che non vi fosse intento di barare e la contaminazione fosse accidentale tramite il suo fisioterapista, ha accettato la sanzione.

Al suo rientro, Sinner ha affrontato un periodo di adattamento. Ha raggiunto due finali importanti, ma entrambe lo hanno visto soccombere contro il suo rivale Carlos Alcaraz. La prima è stata agli Internazionali d’Italia a Roma, un torneo particolarmente sentito dai tifosi italiani, seguita dalla finale del Roland Garros.

Più recentemente, la sua corsa nel torneo di Halle si è fermata agli ottavi di finale, un risultato inaspettato per il numero uno del mondo. Nonostante le difficoltà incontrate dopo la sospensione, Sinner rimane una delle figure dominanti del tennis.

Berrettini, troppi K.O.

Matteo Berrettini, talento indiscusso del tennis italiano, ha purtroppo visto la sua carriera spesso rallentata da una serie significativa di infortuni. Problemi agli addominali, al piede, al polpaccio e alla mano lo hanno costretto a frequenti stop, impedendogli di mantenere una continuità ai massimi livelli e di esprimere appieno il suo potenziale.

Nonostante le battute d’arresto, Berrettini ha raggiunto vette importanti. Il suo miglior posizionamento nel ranking mondiale è stato il numero 6, raggiunto il 31 gennaio 2022. Il suo risultato più prestigioso in un Grande Slam è stata la finale raggiunta a Wimbledon nel 2021, dove ha perso contro Novak Djokovic.

“Berrettini meglio di Sinner”

Matteo Berrettini rimane l’unico italiano ad aver disputato la finale maschile di Wimbledon, un traguardo storico che lo rende protagonista anche dell’edizione 2025, in programma dal 30 giugno al 13 luglio. La sua naturale predisposizione sull’erba e il talento cristallino lo rendono uno dei favoriti, ma un’infinità di guai fisici anche negli ultimi mesi alimenta qualche incertezza.

Ora, con quattro settimane di stop forzato alle spalle, Berrettini approda a Wimbledon con dubbio sulla continuità della condizione atletica e dei movimenti sul campo. Non avendo giocato alcun match ufficiale da metà maggio, il suo stato di forma è un punto interrogativo per tifosi e addetti ai lavori.