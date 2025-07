Mbappè AL POSTO DI MODRIC: sono entrambi milanisti, ora si “scambiano” la maglia

Mbappé prende il posto di Modric: adesso sono entrambi milanisti e si sono scambiati la maglia. Le ultime.

Kylian Mbappé è già da un anno al Real Madrid, ma ogni sua mossa continua a fare rumore. In questi giorni si sta godendo una breve vacanza con l’amico Hakimi, prima di unirsi al gruppo per il raduno del 4 agosto. Nonostante il relax, il suo nome resta sempre sulle prime pagine.

E anche stavolta il motivo è curioso: riguarda il numero di maglia.

Il calciatore francese ha infatti ricevuto tanti applausi per aver partecipato alla cerimonia d’addio di Lucas Vázquez. Un gesto di rispetto, condiviso solo con Lunin tra i compagni di squadra. Un piccolo grande segnale di leadership, che ha di fatto colpito nel cuore i tifosi del Real Madrid.

Anche se la stagione non è ancora cominciata, il dibattito è già acceso. La novità è semplice ma simbolica: il cambio numero di maglia. Mbappé ha scelto di cambiare, e questa decisione sta facendo molto discutere. Chi lo critica, chi lo osanna, ma tutti in questo momento ne stanno parlando.

Secondo Marca, è stato lo stesso club spagnolo a spingere per questa scelta. Il Real Madrid sa quanto possa pesare una maglia, non solo tecnicamente. E punta forte sul “KM10” come nuova icona dentro e fuori dal campo. L’obiettivo è chiaro: fare boom anche con il merchandising.

Il nuovo numero

E così, Mbappé ha detto addio al suo vecchio numero. Nel suo posto, ora, ci sarà il 10 lasciato libero da Luka Modric. Una scelta che ha anche un sapore personale: proprio come Modric, Kylian è un grande tifoso del Milan. Una passione comune tra due campioni, che ora condividono anche lo stesso numero.

Ma il 10 non è un numero qualsiasi, e non tutti sono d’accordo. C’era chi avrebbe voluto vederlo sulle spalle di Arda Güler, giovane talento amatissimo. Qualcuno dice che Mbappé non sia un “vero 10”. In ogni caso la decisione sembra oramai essere stata definitivamente presa e non si tornerà indietro.

Le chiavi del progetto

Al Real Madrid, intanto, sono pronti ad affidargli ancora di più le chiavi del progetto. In campo, dove può essere decisivo in ogni zona offensiva. E fuori, dove rappresenta il volto del club. Tutto è pronto per la sua seconda stagione in blanco, con un numero nuovo ma la stessa ambizione.

E mentre i tifosi si dividono per la scelta del numero di maglia, il Bernabéu si prepara ad applaudirlo di nuovo. Con il 10 sulle spalle e un obiettivo in testa: dominare l’Europa. Mbappé vorrà lasciare un’impronta indelebile nel club spagnolo.