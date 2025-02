MAX VERSTAPPEN PENALIZZATO IN CLASSIFICA: salta fuori un episodio del 2024 | Il Mondiale è “viziato”

Il pilota campione del mondo in carica sarà penalizzato in classifica a causa di un episodio risalente lo scorso anno.

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di F1. Il primo Gran Premio del nuovo campionato infatti prenderà il via il prossimo 18 marzo, in Australia. Sarà subito la grande occasione di capire come saranno disposte le forze in griglia, oltre che di vedere finalmente Lewis Hamilton in sella alla Ferrari.

La grande attesa però c’è anche nei confronti di Max Verstappen, campione iridato da ben 4 anni di fila che nella scorsa stagione, nonostante i tanti problemi manifestati dalla Red Bull, è riuscito comunque a vincere il Mondiale. Ci sarà da capire quindi chi proverà a contendergli il titolo, e i candidati a tal proposito sono parecchi.

Ma è proprio per quanto riguarda il nuovo mondiale che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità, che hanno lasciato senza parole il pilota olandese, la scuderia austriaca e tutti gli appassionati di Formula 1. Verstappen infatti sarà penalizzato in classifica a causa di un episodio risalente al 2024. Vediamo di cosa si tratta.

Mazzata tremenda per Verstappen

Lo scorso anno si è parlato molto spesso dei tanti punti di penalità ottenuti da Verstappen sulla Super Licenza. E il tema in questa nuova stagione non si è affatto risolto, anzi, ragionandoci è ben più grave del previsto.

Al momento infatti il quattro volte campione del mondo ha una penalità di ben 8 punti sulla sua licenza. Ciò vuol dire che gliene restano solamente 4 prima che questa gli venga sospesa. Dunque, visto anche lo stile di guida aggressivo del fuoriclasse austriaco, il rischio che gli venga sospesa è sicuramente molto alto. Anche considerando un altro fattore.

Piove sul bagnato per il campione austriaco

Come ben sappiamo ogni tot di tempo alcuni punti sulla Super Licenza vengono restituiti ai piloti. E Verstappen ne riavrà indietro due solamente il prossimo 30 giugno. E considerando che da qui a quella data si correranno diversi Gran Premi, il rischio sospensione è veramente concreto.

Staremo a vedere dunque come andranno le cose. Di sicuro però il Mondiale del campione in carica, così come il suo stile di guida, sarà condizionato fortemente da questa situazione.