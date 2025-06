MAX SONO IO, VIENI DA NOI? Allegri riceve un’altra offerta gigantesca: allarme rosso a Milanello

L’allenatore è sempre uno dei più richiesti sulla piazza, il curriculum parla da solo.

Il calciomercato estivo del Milan sembra ruotare attorno alla figura di Massimiliano Allegri, destinato a ricoprire un ruolo centrale nella costruzione della squadra. L’allenatore, tornato sotto i riflettori dopo la fine della sua esperienza alla Juventus, è ora il punto di riferimento attorno a cui si stanno muovendo le strategie del club rossonero.

La dirigenza del Milan avrebbe deciso di affidargli piena autonomia nelle scelte di mercato, sia in entrata che in uscita. Allegri partecipa attivamente a ogni decisione tecnica e gestionale, indirizzando le operazioni in base alla sua visione tattica e alle necessità del gruppo squadra. Questa centralità operativa rappresenta una novità per il Milan degli ultimi anni, dove le scelte erano spesso condivise tra più figure dirigenziali.

Il tecnico livornese viene descritto come l’allenatore con il maggior peso specifico nelle dinamiche di mercato degli ultimi tempi. Questa investitura sottolinea la grande fiducia che il club ripone in lui, rendendolo protagonista assoluto nella definizione della nuova identità tecnica della squadra.

La rosa rossonera, dunque, sarà costruita seguendo criteri ben precisi, con profili scelti su misura per il gioco e la mentalità richiesti da Allegri. Si profila una sessione di mercato ambiziosa e personalizzata, segno della volontà di inaugurare un nuovo ciclo tecnico con una leadership forte e una direzione chiara.

Contatto segreto nei mesi scorsi

Nei mesi scorsi, Beppe Marotta avrebbe sondato il terreno con Allegri per affidargli la guida tecnica dell’Inter. Dopo l’addio annunciato di Simone Inzaghi, il dirigente nerazzurro avrebbe pensato all’ex allenatore della Juventus come figura esperta e carismatica per inaugurare un nuovo ciclo vincente. I contatti tra le parti ci sarebbero stati, ma non si sarebbe mai giunti a una fase concreta o definitiva, lasciando la trattativa sospesa in un limbo di attese e riflessioni.

Secondo alcune ricostruzioni, Allegri avrebbe atteso segnali più chiari da parte dell’Inter, ma questi segnali non sono mai arrivati. Né una proposta ufficiale né una vera apertura pubblica. In questo scenario di incertezza, il tecnico livornese ha deciso di guardare altrove, trovando nel Milan una proposta concreta e un progetto a lui più congeniale. L’occasione di tornare in rossonero, con pieni poteri sul mercato, ha fatto il resto.

L’Inter resta col cerino in mano

La scelta di Allegri di legarsi al Milan ha lasciato l’Inter spiazzata e senza un piano B immediato. Se da un lato la dirigenza nerazzurra puntava su una trattativa discreta, dall’altro il temporeggiamento si è rivelato un boomerang. Marotta, abituato a colpi di mercato decisi e tempestivi, questa volta sembra essere rimasto col cerino in mano.

L’Inter ha quindi dovuto ripiegare su Chivu, un giovane allenatore. La società nerazzurra spera in un exploit, ma Allegri avrebbe rappresentato una soluzione di prim’ordine.