MAX ALLEGRI IN SERIE A: a questa chiamata non riesce a dire di no | Dal 1° luglio 2025

Max Allegri, clamoroso ritorno in A: questa volta è davvero impossibile dire di no. Pronto per la prossima stagione

Una stagione in cui si sta tenendo molto impegnato. Anche se il calcio, in questo caso, non c’entra assolutamente nulla. Massimiliano Allegri si sta godendo il momento da nonno, per la seconda volta, dopo la nascita del piccolo Edoardo.

Il calcio può aspettare, ma non troppo. Questa stagione, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, sembra essere bella che andata. Anche perché il mister livornese potrebbe ripartire dalla prossima.

Con tanto di telefonata da parte del direttore che non vuole nessun altro in panchina se non lui. La voglia di ritornare a lavorare con Allegri è tantissima. Impossibile, in questo caso, riuscire a dire di no.

Per la prossima stagione, quindi, si ipotizza ad un suo ritorno in Serie A. Anche se non è assolutamente da sottovalutare la pista che potrebbe portarlo in Arabia Saudita dove l’Al-Ahli non molla assolutamente la presa.

Allegri, pazzesco ritorno in Serie A: impossibile dire di no

Massimiliano Allegri non sta aspettando altro se non una telefonata dal proprio numero di cellulare. Soprattutto da parte di una persona che, oltre a conoscere molto bene, stima tantissimo dopo averci lavorato insieme per tantissimi anni. Stiamo parlando di Beppe Marotta che, oltre ad aver custodito un rapporto di affetto nei confronti del mister, potrebbe puntare su di lui in ottica Inter.

Ovviamente nel caso in cui mister Simone Inzaghi dovesse decidere di andare via e fare le valigie. Il nome del tecnico toscano piace moltissimo nel caso in cui il piacentino dovesse rivelare la propria intenzione di lasciare la Pinetina. Il profilo di Allegri è quello che convince di più la dirigenza nerazzurra che, per continuare un ciclo vincente, punta proprio su di lui.

Allegri, ritorno in A a tutti i costi: si punta a lui per la prossima stagione

Gli accostamenti alla panchina della Roma, nelle ultime settimane, si sono allontanati sempre di più. La voglia di Allegri di ritornare in panchina e di fare quello che di più ama al mondo è molto alta. Per la prossima stagione il suo nome viene accostato, appunto, alla “Beneamata” che deve risolvere prima la grana Inzaghi.

Il contratto dell’emiliano, con i nerazzurri, andrà in scadenza il 30 giugno 2026. Lo stesso che potrebbe anche non essere rispettato se qualche importante club estero dovesse decidere di puntare su di lui. In ogni caso Allegri non aspetta altro che una chiamata. Di quelle importanti…