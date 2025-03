MAX ALLEGRI HA DETTO SÌ: basta aspettare, ufficializziamo tutto | In panchina dal ritiro di luglio

Massimiliano Allegri torna ad allenare e si conquista una panchina prestigiosa: il tecnico livornese ha deciso di rompere gli indugi, la sua nuova avventura inizierà a luglio.

È ormai da quasi un anno che Massimiliano Allegri non calca i manti erbosi in veste di allenatore. La sua ultima apparizione ufficiale a bordo campo risale a maggio 2024, quando, alla guida della Juventus, ebbe la meglio sull’Atalanta in finale di Coppa Italia. Un trofeo passato alla storia per il graffio vincente nei primi minuti di Dusan Vlahovic e, soprattutto, per lo sfogo nei minuti conclusivi del match da parte del livornese.

Quest’ultimo si tolse giacca e cravatta, sbottonò la camicia, protestò a muso duro contro il quarto uomo e rimediò un’espulsione da parte del direttore di gara. Abbandonò quindi la sua postazione al grido di “Dov’è Rocchi?“, frase nei giorni seguenti diventata un vero e proprio meme, quasi come se fosse un motto accostabile alla passione calcistica del toscano.

Adesso, per il Conte Max, sembrano essere finalmente maturi i tempi per tornare in panchina. Il diretto interessato avrebbe sciolto ogni riserva e avrebbe già chiesto al suo nuovo club di ufficializzare il nuovo accordo. Aspettare è inutile, occorre cominciare a pianificare la stagione che verrà per allestire un organico in grado di competere su qualsiasi palcoscenico.

L’ennesima avventura da tecnico per Allegri prenderà il via a luglio, dandogli così l’opportunità di lavorare sin dall’alba della nuova annata con il gruppo di giocatori al completo. Insomma, tutto è apparecchiato per assistere al ritorno dell’ex Juventus sulla scena del calcio internazionale.

ALLEGRI HA ACCETTATO: accordo raggiunto, torna ad allenare

Assieme a lui, si paleseranno nuovamente la sua dialettica a tratti pungente, i suoi paragoni con l’ippica (celeberrima ormai la sua filosofia del “corto muso“) e le sue idee tattiche e tecniche che, nel recente passato, hanno fatto la fortuna delle compagini da lui allenate.

Lo testimoniano le bacheche dei trofei, ma anche le numerose imprese compiute (la storica rimonta in Champions League contro l’Atlético Madrid, con tanto di tripletta di Cristiano Ronaldo, è solo un esempio).

La panchina è sua: non ci sono più dubbi, Massimiliano Allegri chiede di ufficializzare l’accordo

I colleghi di Calciomercato.com rivelano che Max Allegri non vede l’ora di tornare ad allenare in Serie A, dopo la separazione dalla Juventus. Resta soltanto da comprendere con quale club potrà farlo.

L’interesse nei suoi confronti non manca da parte di alcune società blasonate che militano nel massimo torneo nazionale. Se il suo nome rimane costantemente in orbita Milan, vanno al tempo stesso registrati i primi sondaggi della Roma (alla ricerca di un sostituto di Claudio Ranieri) e dell’Inter (laddove Simone Inzaghi dovesse lasciare i nerazzurri).