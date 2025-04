MAX ALLEGRI È IL NUOVO ALLENATORE: il comunicato stampa è stato scritto | Giornalisti convocati per la conferenza stampa

Svelato finalmente il futuro del tecnico livornese: la società ha già chiamato i giornalisti per la presentazione ufficiale. Sarà lui il nuovo mister.

Con la stagione ormai agli sgoccioli è tempo per le varie società di iniziare a fare alcune valutazioni. In base ai risultati ottenuti infatti i club stanno già decidendo che ne sarà del futuro. Una delle principali cose su cui i dirigenti si focalizzano al momento riguarda il progetto tecnico. È chiaro che alcune panchine potrebbero subire dei cambiamenti repentini.

Vuoi perché si è arrivati a fine ciclo, o perché appunto i tecnici in carica hanno deluso, le società sono decise a prendere dei volti nuovi per guidare le proprie squadre. Di conseguenza a drizzare le antenne in questi casi sono gli allenatori svincolati e che sono alla ricerca di una nuova avventura.

Uno dei principali nomi a tal merito, che è appunto uno dei più discussi, è quello di Massimiliano Allegri. Dopo l’addio alla Juve dello scorso anno il tecnico livornese vuole tornare nel giro, e tra i rumors e le indiscrezioni degli ultimi mesi, finalmente sembra che si sia giunti alla reale conclusione della storia. Vediamo dove allenerà il 6 volte campione d’Italia.

Tutto deciso: sarà Allegri il nuovo allenatore

Sono diversi i club di Serie A anche molto importanti che al termine della stagione cambieranno allenatore. Tra questi c’è la Roma. Claudio Ranieri a fine campionato, questa volta per davvero, si ritirerà dal ruolo di tecnico, e sta lavorando insieme alla società per la nomina del nuovo mister. E il nome più caldo delle ultime ore è proprio quello del livornese.

Con un colpo di scena a cui già i Friedkin ci hanno abituati in passato, già nelle prossime ore la Roma potrebbe annunciare Allegri come nuovo allenatore. Possibile presentazione già prima di fine stagione al fianco di Ranieri.

Attenzione alle altre opzioni

Sebbene sia molto calda, al momento quella del possibile approdo di Allegri nella Capitale rimane una semplice voce.

Le alternative sia per il futuro del mister che per quello della panchina giallorossa non mancano infatti. Dovremmo aspettare dunque ancora qualche settimana per capire quali saranno i risvolti da ambo le parti. I tifosi romanisti attendono con ansia.