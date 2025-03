MAURIZIO, HO BISOGNO DI TE | A mezzanotte squilla il telefono di Sarri: in panchina subito dopo la sosta

Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della squadra di Serie A: debutterà in panchina dopo la pausa del campionato per le Nazionali.

Niente sarà più come prima, dopo la pausa della Serie A per le Nazionali. L’Italia del ct Luciano Spalletti è attesa dal doppio confronto con la Germania ai quarti di finale di UEFA Nations League e, di conseguenza, il massimo campionato di calcio di casa nostra si fermerà per un turno, prima di tornare con le emozioni del rush finale per scudetto, Europa e salvezza.

In particolare, una sostanziale novità riguarderà un club in crisi di risultati, che ha bisogno come non mai di incamerare punti per non fallire gli obiettivi stagionali. Una flessione che mai i suoi tifosi si sarebbero immaginati di dover vivere, ma che sta compromettendo presente e futuro della squadra.

Per questo, a mezzanotte avrebbe cominciato a squillare il telefono cellulare di uno dei più importanti tecnici del recente passato della Serie A. Si tratta di Maurizio Sarri, che ha avuto il merito di rendere grande il Napoli, fino a sfiorare uno storico tricolore e di conquistare un titolo con la Juventus e una Europa League con il Chelsea.

L’idea della società è quella di affidargli da subito la panchina, in modo che possa prendere posto quanto prima sulla tolda di comando e iniziare a lavorare con immediatezza con i suoi ragazzi, perlomeno con quelli non convocati dalle rispettive selezioni nazionali. Scenario che, comunque, non sussisterà a partire dalla prossima settimana, quando i calciatori torneranno ad allenarsi con le rispettive compagini.

MAURIZIO SARRI riceve la telefonata della vita: torna subito in panchina

La chiamata che non ti aspetti, si potrebbe ribattezzare. Probabilmente Sarri si sarebbe potuto immaginare chiunque dall’altro capo della cornetta, tranne colui che l’avrebbe contattato (il condizionale è d’obbligo, trattandosi di rumors, ndr). Una vera e proprio richiesta d’aiuto, maturata in virtù delle note conoscenze tattiche del tecnico.

Certo, va capito quale sarà l’impatto che questo nome genererà sulla tifoseria: sarà il profilo giusto su cui puntare o sarebbe stato preferibile affidarsi a una bandiera del team? Soltanto il tempo risolverà questo enigma…

A lui la panchina di Serie A: Sarri è pronto a ripartire

Cristiano Giuntoli starebbe seriamente valutando l’opzione Maurizio Sarri per sostituire nell’immediato Thiago Motta. Le dichiarazioni successive al sonoro ko rimediato dalla Juventus al “Franchi” di Firenze non devono trarre in inganno: l’allenatore ex Bologna è a serio rischio esonero.

In particolare, qualora dovesse perdere di nuovo anche dopo la sosta per le Nazionali, la “Vecchia Signora” rischierebbe il tracollo, allontanandosi drammaticamente dalla corsa Champions. Ecco dunque che, nell’attesa di capire ciò che sarà, Sarri si “scalda”.