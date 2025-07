“Matrimonio tra Juve e Mourinho”: terremeto in casa bianconera | La scelta distrugge i tifosi

In casa bianconera sono ore concitate a causa di un terremoto scaturito a seguito di un matrimonio con Mourinho.

La Juventus vuole cancellare l’ultima stagione, salvata solamente nel corso degli ultimi 90′ minuti. Durante l’ultima di campionato infatti, i bianconeri sono riusciti a strappare un successo contro il Venezia che gli ha consentito di approdare in UEFA Champions League. All’inizio della stagione si trattava di un obiettivo minimo.

Invece la compagine torinese ha dovuto lottare con le unghie e con i denti sino all’ultima gara di Serie A che, per loro fortuna, è andata secondo i piani. A inizio campionato nessuno si sarebbe aspettato una stagione del genere tant’è che le premesse erano sicuramente altre con un mister ambizioso.

Thiago Motta era stato infatti ingaggiato per alzare l’asticella della squadra. Così non è stato. Sin dalle prime apparizioni la formazione si è mostrata discontinua, poco organizzata in campo e soprattutto non in grado di reggere la pressione nelle partite che contavano. Insomma una situazione inaspettata.

Tanto bene Thiago Motta aveva fatto con il Bologna trascinandolo in Champions League. tanto male ha invece fatto con la Juventus. Tant’è che la stessa dirigenza si è trovata spiazzata a un certo punto della stagione anche a causa delle forti contestazioni, e alla fine si è deciso di cambiare. Di puntare su un ex calciatore della Juve.

Una ventata di aria fresca

Stiamo parlando di Igor Tudor che in parte ha ridato entusiasmo nel secondo spezzone di regular season. Ma soprattutto è riuscito a far qualificare la formazione nella massima competizione europea per club. Traguardo non da poco. Ora però si guarda al futuro, in parte con incertezza e con la voglia di costruire qualcosa di solido.

Il calciomercato è fondamentale in tal senso. Jonathan David un acquisto importante ad esempio. Prelevato da svincolato, l’ex Lille, ha infiammato i cuori dei tifosi juventini. Poi è arrivato anche Conceicao dopo una lunghissima trattativa con il Porto. Ora si guarda alla panchina per capire come muoversi nel corso del 2025/2026

Colpo di scena

Adesso sembra che le chiavi della squadra siano state affidate definitivamente a Tudor, anche grazie al traguardo raggiunto lo scorso anno. Ma in passato, per un attimo, si è pensato a un qualcosa di clamoroso che avrebbe portato lo Special One alla Juventus. Un qualcosa del tutto inaspettato che però non si è verificato.

Secondo quanto riportato da eurosport.it, Mourinho è apparso tra i possibili candidati alla panchina della Juventus post Allegri. Dunque il portoghese avrebbe potuto iniziare la scorsa stagione con i bianconeri. Alla fine la dirigenza ha deciso di virare su Motta ma immaginare Mou alla Juventus sarebbe stato quanto meno esotico dopo aver ammutolito lo stadio piemontese mimando l’orecchio qualche mese prima.