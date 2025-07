Marotta, la telefonata distrugge i tifosi del Milan | “Calabria da svincolato”: tradimento gravissimo

Il presidente dell’Inter è sempre alla ricerca del colpo low cost.

Beppe Marotta ha costruito la sua reputazione nel calcio italiano grazie alla capacità di individuare e ingaggiare giocatori di alto livello a parametro zero. Durante la sua esperienza alla Juventus, ha portato a Torino talenti come Andrea Pirlo, Paul Pogba e Dani Alves senza costi di trasferimento, ottenendo successi sportivi e significative plusvalenze. Alla guida dell’Inter, ha continuato questa strategia, assicurandosi giocatori come Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram, contribuendo al successo del club sia in campo nazionale che internazionale.

Marotta considera il mercato dei parametri zero un’opportunità da sfruttare con attenzione. Ha dichiarato che questi giocatori rappresentano occasioni da “corteggiare”, sottolineando l’importanza di valutare non solo le capacità tecniche, ma anche le qualità umane e la professionalità. Un esempio è Mkhitaryan, definito da Marotta un “campione” per la sua meticolosità e affidabilità.

Con l’arrivo del fondo Oaktree alla guida dell’Inter, Marotta ha annunciato un’evoluzione nella strategia di mercato, puntando su profili più giovani che rappresentino un investimento per il presente e il futuro. Nonostante questo cambiamento, la ricerca di opportunità a parametro zero rimane una componente fondamentale della politica del club, come dimostrano gli ingaggi recenti di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

La capacità di Marotta di combinare sostenibilità finanziaria e competitività sportiva attraverso acquisti oculati ha consolidato la sua posizione come uno dei dirigenti più rispettati nel panorama calcistico europeo. La sua attenzione al mercato dei parametri zero continua a essere un elemento chiave nella costruzione di squadre vincenti.

Una stagione da protagonista silenzioso

La stagione 2024-2025 di Davide Calabria si chiude come era iniziata: all’insegna delle scelte personali. Dopo la rottura con il Milan e l’arrivo al Bologna in prestito semestrale, il terzino ha avuto modo di scrivere comunque una pagina importante della propria carriera, alzando la Coppa Italia proprio davanti agli ex compagni nella notte storica del 14 maggio all’Olimpico. Eppure, nonostante il trionfo, il Bologna ha scelto di non rinnovare il contratto, lasciandolo ufficialmente svincolato al 30 giugno.

Calabria era consapevole che il suo destino potesse concludersi così. La doppia scadenza — con il Milan prima e col Bologna poi — lo pone oggi di fronte a un mercato che potrebbe offrirgli molteplici soluzioni, in Italia e all’estero. A 28 anni, con la fascia da ex capitano rossonero alle spalle e una voglia di riscatto ancora viva, resta ora libero di scegliere la prossima tappa della sua carriera.

Suggestione difficile da realizzare

Il profilo di Calabria, svincolato e con esperienza internazionale, potrebbe rappresentare un’occasione perfetta per uno come Beppe Marotta, da sempre maestro nell’arte di cogliere opportunità a parametro zero. La suggestione “colpo alla Marotta” è forte e tecnicamente plausibile.

Tuttavia, resta difficile immaginare che il bresciano possa accettare una chiamata da una big italiana, specie se legata a colori rivali del Milan. Il suo legame emotivo col passato e la ferita ancora aperta rendono questa ipotesi più romantica che realistica.