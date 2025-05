Marotta beffato sul più bello: me ne torno al Bayern Monaco | Il giocatore non vuole sentire ragioni

Potrebbe essere già sfumato uno degli obiettivi dei nerazzurri per la prossima stagione. Il calciatore ha scelto la Bundesliga.

L’Inter si prepara a un mercato estivo caratterizzato da una profonda ristrutturazione, con l’obiettivo di ringiovanire la rosa e ridurre il monte ingaggi. È ormai certo l’addio di Arnautovic e Correa, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Il club ha deciso di non rinnovare i loro accordi, liberando così risorse economiche significative. Correa è nel mirino del Galatasaray e del Torino, mentre Arnautovic potrebbe anch’egli trasferirsi in Turchia.

Per sostituire i partenti, l’Inter ha individuato Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 del Bologna. Il giovane è valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro e viene considerato un profilo ideale come erede di Martinez. Inoltre, il club segue con interesse Nico Paz, trequartista argentino del Como.

A centrocampo, l’Inter ha già assicurato l’arrivo di Sucic dalla Dinamo Zagabria. Il centrocampista croato classe 2003 è stato acquistato per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus e si aggregherà alla squadra a partire dal 1° giugno. Sucic è destinato a sostituire Frattesi, che potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 30/40 milioni.

In difesa, l’Inter monitora diversi profili per ringiovanire il reparto. Tra i nomi più accreditati ci sono Beukema del Bologna, considerato l’erede di Acerbi, e Kiwior dell’Arsenal. La strategia del club, in linea con le direttive della proprietà Oaktree, è quella di investire su giovani talenti con margini di crescita.

Il tesoretto dalle coppe

L’Inter si prepara a un mercato estivo con un budget potenziato grazie ai ricavi straordinari derivanti dalla Champions League e dal Mondiale per Club. Attualmente, i nerazzurri hanno incassato circa 100 milioni di euro dalla competizione europea.

La partecipazione al Mondiale per Club ha aggiunto ulteriori risorse economiche al club, consolidando la sua posizione finanziaria. Con una disponibilità economica così significativa, l’Inter è pronta a investire sul mercato per rinforzare la rosa.

Sfuma il sogno Tah

Jonathan Tah è un centrale tedesco classe 1996, attualmente in forza al Bayer Leverkusen, con un contratto in scadenza a giugno. Con oltre 350 presenze in Bundesliga, è noto per la sua forza fisica, leadership e abilità nei duelli aerei.

Sia l’Inter che il Barcellona ed il Real Madrid hanno mostrato interesse per Tah. Tuttavia, il Bayern Monaco sembra essere in pole position per acquisirlo a parametro zero. Secondo fonti tedesche, il club bavarese ha già presentato un’offerta formale e Tah è incline ad accettarla. Il Barcellona, inizialmente interessato, ha perso terreno a causa di incertezze economiche e della concorrenza interna in difesa.