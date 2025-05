Marco Verratti al Flamengo: giocherà con Cristiano Ronaldo I Rosa stellare per il Club di Rio, per vincere tutto nel mondo

Il centrocampista italiano pronto ad una nuova avventura “esotica” ma fa gola a molti club. Abbraccerà CR7?

Marco Verratti, 33 anni a novembre, è considerato uno dei migliori centrocampisti italiani della sua generazione. Ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Pescara, dove ha debuttato in Serie B a soli 15 anni. La sua abilità nel controllo del gioco e la visione tattica lo hanno portato a trasferirsi al Paris Saint Germain nel 2012.

Con il PSG, Verratti ha vinto 30 trofei, in undici stagioni, diventando il calciatore più titolato nella storia del club parigino. Ha collezionato 416 presenze, piazzandosi al terzo posto nella classifica dei giocatori con più apparizioni nella storia del PSG.

Nel settembre 2023, Verratti ha lasciato Parigi per trasferirsi all’Al-Arabi, club del Qatar, per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. In Qatar, ha continuato a brillare, continuando a sfornare assist e segnando anche quattro reti nell’ultima stagione.

Oltre alla carriera di club, Verratti ha avuto un ruolo significativo nell’Italia, con 55 presenze e 3 gol. Ha partecipato a Euro 2020, contribuendo al successo dell’Italia nel torneo. Nonostante non abbia mai giocato in Serie A, la sua carriera internazionale è stata ricca di successi e riconoscimenti.

Il futuro di Verratti

Marco Verratti è attualmente svincolato dopo la sua esperienza con l’Al-Arabi in Qatar. La sua situazione ha attirato l’attenzione di numerosi club internazionali. Secondo quanto riportato da alcuni media, squadre della Premier League e della Major League Soccer hanno mostrato interesse per il suo ingaggio, sebbene il suo elevato stipendio rappresenti un ostacolo significativo.

In Italia, sia l’Inter che il Milan sono state accostate al giocatore. Non è da escludere che possa fare gola anche ad altri club della massima serie. Nonostante le 33 primavere un approdo in Serie A non è da escludere, soprattutto se Verratti fosse disposto ad accettare una riduzione salariale.

Futuro in Brasile?

Il Flamengo, club brasiliano di Rio de Janeiro, ha mostrato interesse per Marco Verratti, centrocampista attualmente svincolato dopo la sua esperienza con l’Al-Arabi in Qatar. Secondo quanto riportato da “TV Foco”, il tecnico del Flamengo, Filipe Luís, ha richiesto l’ingaggio di Verratti per rinforzare il centrocampo della squadra.

Tuttavia, il Flamengo dovrà affrontare una forte concorrenza per assicurarsi le prestazioni di Verratti. Molti club di tutta Europa, ma anche statunitensi ed arabi, potrebbero essere interessati ad accaparrarsi il calciatore a parametro zero. I brasiliani ci provano, come quando cercarono di convincere Cristiano Ronaldo a ripartire dal Brasile per conquistarsi il Mondiale di USA 2026.