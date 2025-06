MARCHISIO TORNA ALLA JUVE: i tifosi hanno le lacrime agli occhi | Comunicato ufficiale

Corsi e ricorsi storici, la Juventus si sta sempre più affidando alla juventinità con più poteri a Chiellini e Tudor in panchina.

La Juventus, storica società del calcio italiano, è controllata saldamente da Exor, la holding della famiglia Agnelli, che detiene oltre il 65% delle azioni e circa il 79% dei diritti di voto. Dopo l’addio di Andrea Agnelli, la presidenza è stata assunta da Gianluca Ferrero nel gennaio 2023. Ferrero, commercialista con una solida esperienza, è stato scelto per guidare il club in una fase di rinnovamento.

La dirigenza bianconera ha visto importanti cambiamenti. Cristiano Giuntoli, precedentemente direttore tecnico, ha lasciato la società. Al suo posto Damien Comolli, ex Arsenal, Tottenham, Liverpool ed ex presidente del Tolosa, che è stato nominato Direttore Generale e collaborerà con l’Amministratore Delegato Maurizio Scanavino.

Questi cambiamenti rientrano in una profonda riorganizzazione voluta da John Elkann, CEO di Exor, per avviare un nuovo ciclo per la Juventus. Comolli, con la sua esperienza internazionale, è chiamato a implementare un nuovo piano di rilancio per il club, lavorando a stretto contatto con gli altri membri della dirigenza.

In questo nuovo assetto, un ruolo di maggiore rilevanza è stato assegnato a Giorgio Chiellini. L’ex capitano bianconero, leggenda del club, è stato nominato “Director of Football Strategy” e lavorerà al fianco di Comolli, fungendo da collante tra l’area sportiva e quella manageriale.

Marchisio, juventino DOC

Claudio Marchisio, un vero juventino doc cresciuto nel settore giovanile bianconero, ha dedicato gran parte della sua carriera alla Juventus, diventando un simbolo del club. Conosciuto per la sua eleganza in campo e la sua intelligenza tattica, ha conquistato numerosi trofei. Ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato all’età di 33 anni a causa di persistenti problemi fisici.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Marchisio non è rimasto lontano dal mondo del calcio. È diventato commentatore televisivo e, insieme all’ex compagno Giorgio Chiellini, ha avviato l’agenzia “Mate” che si occupa della gestione dell’immagine di atleti. Ha anche mostrato un forte impegno sociale, sensibilizzando il pubblico su temi come il cyberbullismo e il razzismo.

Un nuovo Marchisio per la Juventus

La Juventus ospita numerosi figli d’arte nelle sue file. Tra le giovani promesse troviamo Alfonso Montero, Filippo e Giacomo Grosso, Michele Scienza e Mattia Barzagli. Nella squadra femminile si distingue Dorotea Del Piero. In prima squadra, nomi come Weah (figlio di George) e Conceição (figlio di Sergio), insieme a Thuram (figlio di Lilian), portano avanti l’eredità familiare.

Un esempio emblematico è Davide Marchisio, figlio dell’iconico Claudio. Cresciuto nelle giovanili bianconere, questo giovane centrocampista che gioca con la 8 del papà si sta affermando, avendo già vinto uno scudetto Under16. Vederlo con la maglia della Juventus evoca forti emozioni nei tifosi, ma è fondamentale per questi giovani talenti evitare i paragoni.