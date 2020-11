Diego Armando Maradona verrà sottoposto ad un delicato intervento al cervello.

Stando a quanto riferito da “Unionesarda.it”, la notizia trapela dall’entourage dell’ex calciatore del Napoli, dopo che i controlli a cui è stato sottoposto nella clinica Ipensa di La Plata in cui è ricoverato hanno accertato la presenza di un ematoma subdurale.





Un’operazione resasi necessaria in seguito a un trauma cranico riportato dal Pibe de Oro. “Potrebbe averlo avuto un mese fa come cinque anni fa”, viene spiegato. Non si hanno altri dettagli sulle condizioni di Maradona, che dovrebbe andare sotto i ferri in una struttura ospedaliera privata, il Fleni, situata a Olivos, nella provincia di Buenos Aires.