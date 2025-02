Mantova-Sassuolo, Burrai: «Nostro obiettivo resta la salvezza»

il Mantova ha subito una dura sconfitta in casa contro il Sassuolo, perdendo per 0-3 con reti di Laurienté e Pierini. La prestazione dei biancorossi è stata critica, apparendo confusi e privi di idee contro un avversario di livello superiore, come evidenziato da Salvatore Burrai durante la conferenza stampa post-partita.

«Mancata convinzione? Non sono d’accordo, io entro sempre in campo per vincere. Contro avevamo un grande avversario, gente che ha alle spalle anni di Serie A: la sconfitta può essere accettata, anche per la prestazione. Cosa è spazzatura? Tutto, un giocatore giovane che legge le cose viene condizionato. Le critiche sono legittime, ma le parole possono fare male. Il consiglio che do ai miei compagni è di non leggere nulla e andare in campo. Ci vuole comunque equilibrio nei giudizi, abbiamo 16 esordienti nella categoria in rosa. Sono preoccupato per i giovani che leggono certe cose sui giornali, che tante volte sono monnezza! Loro vengono influenzati, io ormai sono vecchio e mi scivola tutto addosso. Non dobbiamo perdere di vista da dove veniamo, chi siamo, come ha detto il mister qua non c’era niente 18 mesi fa, certi titolari non giocavano in Serie D. Non è una giustificazione, ma il nostro obiettivo è la salvezza: ad oggi non siamo mai stati in zona retrocessione. Quando perdi c’è rammarico, ti dà tanto fastidio non essere riuscito a fare di più quando ti applaudono dopo uno 0-3 in casa. Abbiamo subito, ma non è che non abbiamo tirato. A Modena abbiamo fatto 28 tiri e un solo gol, il Sassuolo oggi ne avrà fatti solo 10. Sarei preoccupato se avessimo fatto due partite come la Reggiana ad esempio. Il gruppo è sano, qua c’è gente che viene al campo un’ora prima. Secondo me a Cittadella abbiamo fatto una partita meno buona di Modena, però là abbiamo vinto e dunque sembra migliore la prestazione. L’unica via è giocare a calcio».