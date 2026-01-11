Mantova-Palermo 0-1, la cronaca live del match: termina la prima frazione!
Al Danilo Martelli di Mantova, il Palermo di Inzaghi è chiamato a sfruttare un enorme occasione per continuare a sognare le prime posizioni del campionato cadetto. La sconfitta del Monza in casa dell’Entella, offre ai rosanero la possibilità di avvicinarsi proprio ai biancorossi, attualmente terzi in classifica.
Il Palermo, però, arriva in Lombardia senza Bardi, che difenderà proprio i pali del Mantova, ma soprattutto senza l’ex capitano Matteo Brunori. Tornano a disposizione Bani e Bereszynski, mentre dietro il bomber Pohjanpalo agiranno il solito Palumbo e Vasic. Dirige il match Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Di seguito la cronaca live targata Ilovepalermocalcio.com.
PRIMO TEMPO
Termina la prima frazione. E’ avanti il Palermo grazie al gol di Ceccaroni.
45+2’- Altra occasione per il Palermo. Ranocchia mette dentro un pallone velenoso verso Segre che non riesce a indirizzare verso la porta.
45+1’ – Risponde il Mantova. Palla al centro sulla testa di Mancuso, Joronen accompagna con lo sguardo fuori la sfera.
Sono 7’ di recupero.
45’ – Occasione Palermo! Sfiorano il raddoppio i rosanero. Da angolo palla morbida per Vasic che di prima calcia sul primo palo, Bardi si oppone. Palla che arriva sui piedi di Pohjanpalo che trova nuovamente un super Bardi.
41’- Il Palermo attacca. Palla sull’out mancino per Augello, cross al centro per Pohjanpalo che di testa colpisce male.
37’ – Primo giallo del match ai danni di Ranocchia. Intervento brusco ai danni di Trimboli.
33’ – Attacca il Palermo. Ancora per Vasic che arriva in fondo e cerca il cross col mancino, Maggioni chiude in angolo.
30’ – Riprende il gioco.
27’ – Perenzoni lascia il campo, prende il suo posto l’arbitro Mucera della sezione di Palermo.
25’- Momento di pausa al Martelli! A terra Vasic, per un colpo al volto. Problema fisico anche per Perenzoni, fastidio al polpaccio sinistro.
24’ – Calcia ancora in porta Cristiano Bani! Parte l’angolo di Falletti che viene ricevuto dal n.6, il suo destro è lontano dai pali protetti da Joronen.
21’ – Alza i giri il Mantova, contiene il Palermo. Cristiano Bani entra in area e crossa un pallone pericoloso, gestito in out da Augello. L’esterno si trovava, però, in posizione di fuorigioco.
17’ – Ci prova Falletti. Scambiano l’ex rosa con Castellini, il destro dal limite del n.18 è largo.
16’ – Occasione Mantova! Cross di Castellini in area, con Joronen infastidito dal sole, Wieser cade in aerea di rigore prima del destro deviato di Cristiano Bani. Per l’arbitro non c’è nulla.
13’ – Prova una reazione il Mantova, ma in questa fase è un Palermo in piena fiducia.
9’- GOL PALERMO! Palumbo di prima lancia Vasic che punta forte l’area avversaria, il classe 2002 mette dentro la palla per Ceccaroni che da pochi passi insacca in rete. Dopo un controllo VAR la rete viene convalidata.
5’ – Fase di studio del match. Il Palermo cerca di impostare dal basso, il Mantova copre gli spazi.
2’ – Subito occasione per il Palermo! Dopo un’azione manovrata, Ranocchia riceve palla al limite e calcia di prima intenzione: palla alta sopra la traversa.
1’- Primo possesso per i rosanero.
Fischia Perenzoni, è iniziata Mantova-Palermo!
TABELLINO
MARCATORI:
MANTOVA: 24 Bardi, 6 Bani, 9 Mancuso (C), 10 Wieser, 11 Fiori, 18 Falletti, 19 Ruocco, 21 Trimboli, 27 Castellini, 29 Cella, 96 Maggioni.
A disposizione: 22 Andrenacci, 34 Vukovic, 4 Mullen, 7 Mensah, 20 Fedel, 23 Marras, 30 Bragantini, 33 Marai, 36 Paoletti, 53 Pittino, 98 Zuccon.
Allenatore: Modesto.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C) 14 Vasic, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 1 Gomis, 30 Avella, 6 Gomes, 11 Gyasi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto).