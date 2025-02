MANDATELO VIA, SUBITO! In tribuna fino a fine anno e poi addio: Inzaghi lo caccia dall’Inter

Il tecnico interista ha deciso di far fuori il calciatore: rimarrà fuori rosa fino a giugno prima di lasciare per sempre il club nerazzurro.

Al netto di qualche critica di troppo, la stagione dell’Inter si sta rivelando a tutti gli effetti positiva. Il club meneghino è ancora in corsa per i principali obiettivi della stagione, ovvero il campionato e la Champions League, e in entrambe le competizioni sembra essere uno dei favoriti per la vittoria finale.

Ciò vuol dire che la compagine nerazzurra è temuta, e che mister Simone Inzaghi sta svolgendo un grande lavoro. Proprio la grande abilità gestionale del mister infatti si sta rivelando decisiva, e soprattutto sta dando quel qualcosa in più per vincere le partite e non solo.

Ma è proprio per quanto riguarda la gestione della rosa che nelle scorse ore il tecnico dei meneghini ha preso una decisione tanto drastica quanto clamorosa, che ha lasciato tutti senza parole. Infatti il mister ha deciso di cacciare definitivamente un calciatore dalla rosa. Questo ora andrà in tribuna fino al termine della stagione, quando lascerà definitivamente il club interista.

Rottura totale tra il calciatore e il tecnico

Capita molto spesso che un allenatore rompa con un proprio giocatore. In questa stagione di Serie A abbiamo avuto diversi esempi. Danilo, da capitano, è stato messo ai margini da Thiago Motta, per ragioni quasi sconosciute, facendolo partire. Lo stesso è successo ad un altro capitano, Calabria, che invece ha lasciato il Milan a causa della forte lite con mister Conceicao.

In quel di Appiano Gentile invece ad essersi rotto in modo totale è il rapporto tra Inzaghi e Joaquin Correa. Il tutto è successo nella sfida di San Siro vinta dall’Inter contro il Genoa, con un gesto dell’argentino che ha scatenato la furia del tecnico.

Ecco che cosa è accaduto

Nella sfida di sabato sera, Correa si è fatto male, chiedendo il cambio. Mancando pochi minuti alla fine del primo tempo però Inzaghi gli ha chiesto di stringere i denti, in modo da non sprecare uno slot. L’argentino però a quel punto ha praticamente smesso di giocare, passeggiando per il campo e mandando su tutte le furie il mister.

All’intervallo l’attaccante è stato sostituito, ma di sicuro negli spogliatoi Inzaghi si sarà fatto sentire per un comportamento che non gli è piaciuto e che rischia di metterlo ai margini della rosa prima ancora della fine della stagione, quando lascerà sicuramente Milano.