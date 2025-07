Maltempo: NIENTE MONDIALE NEL 2026 | “Colpa” del meteo negli Stati Uniti

Il maltempo è un fattore decisivo nella scelta della location.

Il meteo è un fattore spesso sottovalutato ma capace di incidere profondamente sull’andamento di una partita di calcio. Pioggia, vento, caldo torrido o freddo intenso non sono semplici dettagli: possono alterare il ritmo di gioco, l’approccio tattico delle squadre e persino le scelte degli allenatori. Un campo bagnato, ad esempio, rende il pallone più veloce e difficile da controllare, favorendo squadre abituate a un gioco diretto e penalizzando quelle più tecniche.

Anche il vento ha un impatto rilevante: può alterare la traiettoria dei passaggi lunghi, dei cross e soprattutto dei calci piazzati, rendendo difficile la gestione del pallone e aumentando il rischio di errori difensivi. Non è raro vedere portieri in difficoltà su tiri da lontano o lanci che si trasformano in pericoli imprevisti proprio per via delle raffiche improvvise.

Il caldo eccessivo, invece, impone un ritmo più basso, aumenta la fatica e richiede più pause per l’idratazione. In queste condizioni, squadre con maggiore tenuta atletica e gestione del possesso hanno un vantaggio. Al contrario, il freddo rigido può influire sulla concentrazione dei giocatori e favorire infortuni muscolari, condizionando le rotazioni e l’intensità della gara.

Il meteo è una variabile che può riequilibrare i valori in campo o amplificare i punti deboli di una squadra. Per questo motivo, tecnici e preparatori devono sempre considerarlo nella preparazione del match, adattando strategie e gestione fisica in base alle condizioni atmosferiche previste.

Meteo protagonista

Il meteo si sta rivelando un elemento centrale nella Coppa del Mondo per Club, con ben nove allerte per temporali e tempeste che hanno già causato interruzioni e disagi. A questi si aggiungono le forti ondate di calore, in particolare nel nord-est degli Stati Uniti nelle fasi iniziali del torneo. Queste condizioni estreme stanno sollevando dubbi importanti in vista del Mondiale 2026, la cui finale è prevista a New York in uno stadio aperto, fattore che preoccupa non poco esperti e addetti ai lavori.

Se il pubblico americano sembra abituato a gestire orari sfasati e condizioni atmosferiche imprevedibili, le alte temperature iniziano a farsi sentire anche sul piano sportivo. In città come New York e Cincinnati si sono raggiunti picchi percepiti di 40°C, mettendo a dura prova i giocatori. «Ci si sente come in un forno», ha commentato Yan Couto del Borussia Dortmund, un’impressione condivisa anche dal PSG durante la gara d’esordio a Los Angeles.

Tra normalità e rischio, la FIFA valuta alternative

Secondo Keidane McAlpine, noto tecnico del calcio femminile, il meteo è una sfida abituale per chi vive lo sport: «Con la tecnologia e l’adattamento dei giocatori, si riesce a gestirlo». Ma non tutti la pensano così. Sono sempre più numerose le voci che chiedono lo spostamento della finale del 2026 in uno stadio coperto, come quelli di Dallas o Atlanta, per evitare problematiche gravi.

La FIFA è chiamata a valutare attentamente ogni opzione.