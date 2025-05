Ma quale Palermo: Inzaghi accetta un altro incarico | Vuole una storica promozione

Il campionato di Serie B è terminato e si parla già di calciomercato e cambi di allenatori. Nuova avventura per SuperPippo?

Il Pisa ha vissuto una stagione straordinaria nel campionato di Serie B, conquistando la promozione diretta in Serie A dopo 34 anni di assenza. Sotto la guida di Filippo Inzaghi, i nerazzurri hanno chiuso al secondo posto con 76 punti, frutto di 23 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, garantendosi l’accesso alla massima serie senza passare dai playoff.

Il successo del Pisa è stato costruito su una solida difesa e un attacco efficace. Tra i protagonisti spiccano il difensore centrale Canestrelli, autore di prestazioni solide e decisive, e l’attaccante Gliozzi, che con i suoi gol ha spesso sbloccato partite complicate. Anche il giovane terzino Angori ha mostrato grande maturità, diventando un punto fermo sulla fascia sinistra.

Il percorso non è stato privo di ostacoli: alcune sconfitte pesanti e momenti di flessione hanno messo alla prova la squadra. Tuttavia, la capacità di reagire e mantenere la concentrazione ha permesso ai toscani di consolidare il vantaggio sulle inseguitrici, in particolare sullo Spezia, e di festeggiare la promozione con una giornata d’anticipo.

Il ritorno in Serie A rappresenta un nuovo inizio per il Pisa, come sottolineato dal presidente Giuseppe Corrado. Con una base solida e un progetto ambizioso, i nerazzurri si preparano a riaffacciarsi nel massimo campionato con l’obiettivo di consolidare la propria presenza e continuare a crescere.

Pippo Inzaghi, maestro di promozioni

Filippo Inzaghi ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2012 con le giovanili del Milan, assumendo successivamente la guida della prima squadra nel 2014. Dopo un’esperienza di una stagione, ha proseguito la sua carriera in Serie B, ottenendo la promozione con il Venezia nel 2017 e successivamente con il Benevento nel 2020, stabilendo record di punti e promozione anticipata.

Dopo esperienze meno fortunate in Serie A con Bologna e Salernitana, Inzaghi ha allenato il Brescia e la Reggina in Serie B. Nel luglio 2024 è stato nominato allenatore del Pisa, conducendo la squadra alla promozione in Serie A dopo 34 anni.

“Lo cerca il Palermo” ma non solo

Negli ultimi giorni si erano diffuse voci su un possibile approdo di Filippo Inzaghi sulla panchina del Palermo. Tuttavia, il tecnico ha dichiarato di voler proseguire la sua avventura con il Pisa, con cui ha conquistato la promozione in Serie A dopo 34 anni di assenza. Il presidente Corrado ha confermato la sua permanenza, sottolineando che con la promozione è scattata l’opzione per il rinnovo del contratto.

Nonostante ciò, il futuro di Inzaghi potrebbe essere oggetto di attenzione da parte di altri club. Il Bari, ad esempio, aveva manifestato interesse per l’ex attaccante già nella scorsa estate e potrebbe tornare alla carica qualora si presentassero nuove opportunità.