MA COME RIFIUTI ANCORA? Ibrahimovic completamente sotto shock: si è “incatenato” a Milanello

È su tutte le furie il dirigente svedese, che ha visto sfumare una cessione per la volontà del calciatore di restare in rossonero.

È stato di sicuro quello del Milan il mercato più ricco ed importante per la Serie A in questa sessione di gennaio. Il club milanese ha infatti regalato al mister Sergio Conceicao diversi innesti di grande valore. Il primo è stato Kyle Walker, arrivato per sopperire ai tanti problemi presenti sulla corsia difensiva di destra.

A stretto giro di ruota poi, per rafforzare centrocampo e attacco, sono arrivati Bondo, Sottil, Joao Felix e Gimenez, che vanno a dare un volto completamente nuovo al Diavolo soprattutto in fase avanzata. È ovvio però che per far posto a questi calciatori molti altri se ne sono andati. Tra loro troviamo i vari Morata, Bennacer, Okafor, Calabria e anche alcuni giovani andati in prestito, come ad esempio Zeroli.

Le cessioni effettuate in casa rossonera sono arrivate per questi elementi che erano ormai in esubero. Ce n’è uno però che non è stato piazzato da Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore in questione infatti ha rifiutato senza troppi giri di parole più di una destinazione, lasciando sia lo svedese che tutto l’ambiente senza parole.

Sfuma una cessione per il Diavolo

In casa rossonera c’è un calciatore che dall’inizio della stagione è sembrato un corpo estraneo e che rappresenta un grosso errore di valutazione della società, che solo qualche mese fa gli ha rinnovato il contratto.

Stiamo parlando di Luka Jovic. Il centravanti serbo non ha quasi mai giocato con Fonseca, e anche con Conceicao lo spazio per lui sembra essere molto ridotto. Davanti al serbo nelle gerarchie ci sono Gimenez, Abraham, Joao Felix e pure il giovane Camarda. Ciò nonostante l’ex Fiorentina non ha voluto saperne di andare via.

Rifiutate tutte le proposte

Secondo alcune indiscrezioni, Jovic avrebbe rifiutato le offerte di Monza e Spartak Mosca, che lo volevano in squadra. A quanto pare il serbo vuole giocarsi le sue chance al Milan in questi mesi.

Imporsi per lui sarà un’impresa ai limiti dell’impossibile per le ragioni elencate in precedenza. Ed è per questo che, forse facendoglielo capire, non è da escludere che da qui ai prossimi giorni il ragazzo possa andare a giocare in qualche campionato dove il mercato è ancora aperto.