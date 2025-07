Lutto in serie A: l’addio del club, era una leggenda del calcio romano | Tifosi distrutti

Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di un protagonista italiano degli ultimi decenni di questo sport.

Il mondo del calcio ha vissuto anni recenti di profondo lutto, piangendo la scomparsa di numerosi protagonisti che hanno segnato la storia di questo sport. Tra le figure più iconiche che ci hanno lasciato, spicca Gigi Riva, leggenda del Cagliari e simbolo di un’intera regione, scomparso nel gennaio 2024. Il suo addio ha suscitato un’ondata di commozione nazionale.

Anche Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic hanno lasciato un vuoto incolmabile, entrambi a causa di gravi malattie. Vialli, campione indimenticabile della Sampdoria e della Juventus, è venuto a mancare nel gennaio 2023, dopo una lunga battaglia. Mihajlovic ci ha lasciati nel dicembre 2022, dopo aver lottato contro la leucemia.

Il 2024 ha visto anche la scomparsa di Totò Schillaci, l’eroe dei Mondiali di Italia ’90, venuto a mancare per le complicazioni direttamente collegate ad una brutta malattia. Questi addii hanno lasciato un segno profondo.

Tra gli altri che ci hanno lasciato negli ultimi anni, si ricordano anche Giuliano Sarti, storico portiere della Fiorentina e Pierino Prati, attaccante simbolo del Milan. Le loro carriere hanno impreziosito il calcio italiano, e la loro memoria continua a vivere nei cuori dei tifosi.

L’Associazione Calciatori

L’Associazione Italiana Calciatori (AIC), comunemente nota come “sindacato dei calciatori”, è l’organizzazione che tutela e assiste i giocatori di calcio del campionato italiano. Nata nel 1968, l’AIC si impegna a difendere i diritti dei calciatori, comprese le calciatrici e i giocatori di calcio a 5 e beach soccer. I suoi obiettivi primari includono la negoziazione di contratti collettivi, la tutela legale, la previdenza sociale e l’assistenza post-carriera.

Attualmente, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori è Umberto Calcagno, in carica dal novembre 2020 e rieletto per il quadriennio 2024-2028. Calcagno e la sua squadra lavorano costantemente per migliorare le condizioni lavorative e i diritti dei tesserati, garantendo il rispetto delle normative federali e supportando i calciatori in ogni aspetto della loro professione.

Addio Sergio Campana

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Sergio Campana, avvenuta il 18 luglio all’età di 90 anni. Campana è stato una figura monumentale nel panorama calcistico, riconosciuto come il fondatore e storico presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, carica che ha ricoperto ininterrottamente dal 1968 al 2011. Ex calciatore e avvocato, Campana ha dedicato la sua vita alla tutela dei diritti dei calciatori.

La notizia della sua morte ha generato un’ondata di cordoglio in tutto il mondo del calcio. Numerose squadre di Serie A hanno espresso il loro dolore e la loro gratitudine. L’Inter, ad esempio, ha dichiarato profondo cordoglio per la scomparsa del “fondatore e presidente dell’Associazione Italiana Calciatori”, mentre l’Udinese ha ricordato Campana come un “campione in campo e nella vita”.