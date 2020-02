Il tecnico del Catania, Cristiano Lucarelli, presenta così in conferenza stampa la sfida contro la Vibonese: «Mister Modica è un discendente di Zeman. Se avremo lo stesso atteggiamento della sfida con la Reggina avremo la possibilità di metterli in difficoltà. Sarà un banco di prova per evidenziare certe situazioni. Loro sono in salute e hanno tanti giocatori brevilinei. Partiremo col nostro modulo, poi valuteremo se cambiare in corsa, anche perché i nostri giocatori ce lo permettono. Biondi sa fare tutto in mezzo al campo e dà tante soluzioni tattiche, permettendo di cambiare modulo. Ma sarà Salandria a giocare da terzino destro domani».