Love story finita: Baroni lascia la Lazio | Lo attende un’altra panchina

Se fino a un mese fa il futuro sembrava scritto, dopo l’amaro finale è tutto in bilico in casa Lazio. Il tecnico potrebbe salutare.

La stagione della Lazio è stata caratterizzata da una costante lotta per un posto nelle competizioni europee. Sotto la guida di Marco Baroni, i biancocelesti hanno mantenuto un rendimento solido per gran parte del campionato, rimanendo in corsa per l’Europa fino all’ultima giornata.

In Europa League, la Lazio ha raggiunto i quarti di finale, affrontando il Bodo Glimt. Dopo aver perso 2-0 all’andata in Norvegia, i biancocelesti hanno ribaltato il risultato al ritorno all’Olimpico, vincendo 3-1 grazie ai gol di Castellanos, Noslin e Dia. Tuttavia, un gol di Helmersen per i norvegesi ha portato la partita ai rigori, dove la Lazio è stata eliminata con il punteggio di 3-2.

L’epilogo amaro è arrivato all’ultima giornata di Serie A, con la sconfitta casalinga per 0-1 contro il Lecce. Nonostante un dominio nel possesso palla (73%) e numerose occasioni da gol, la Lazio non è riuscita a segnare, mentre il Lecce ha trovato la rete decisiva con Coulibaly al 43′.

Questo risultato ha escluso la Lazio dalle competizioni europee per la stagione successiva, con la Fiorentina che ha ottenuto l’accesso alla Conference League. Per la Lazio, si prospetta una stagione senza impegni europei, con l’obiettivo di ripartire e riconquistare un posto tra le migliori squadre italiane.

La Lazio di Baroni

Marco Baroni ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2000 con la Rondinella, proseguendo poi in diverse squadre tra Serie C e B, tra cui Südtirol, Ancona e Juventus Primavera. Il suo successo più significativo è arrivato nel 2017, quando ha guidato il Benevento alla sua prima storica promozione in Serie A. Successivamente, ha allenato il Frosinone, la Reggina, il Lecce e il Verona, ottenendo risultati più o meno positivi.

Nel giugno 2024, è stato nominato allenatore della Lazio, firmando un contratto biennale. Alla guida dei biancocelesti ha adottato principalmente il modulo 4-2-3-1, mostrando flessibilità tattica con occasionali variazioni al 4-3-3 o al 4-4-1-1, a seconda degli avversari. La squadra ha enfatizzato il gioco sulle fasce, sfruttando la spinta dei terzini e la capacità di creare pericoli attraverso i cross.

Il futuro di Baroni

Fino a poche settimane fa, il futuro di Marco Baroni alla Lazio sembrava sicuro, forte di una stagione solida e ben giocata. Tuttavia, la mancata qualificazione alle coppe europee ha cambiato gli equilibri. La sconfitta con il Lecce all’ultima giornata ha deluso tifosi e dirigenza, generando dubbi sulla conferma dell’allenatore.

Nei prossimi giorni Baroni incontrerà la società per discutere il suo futuro. Se dovesse lasciare la panchina della Lazio, non mancherebbero opportunità: tra i club interessati ci sarebbe la Fiorentina, che potrebbe salutare Raffaele Palladino. In caso di separazione, Baroni rappresenterebbe un profilo gradito alla dirigenza viola.