La dirigenza del Palermo valuta Torretta e Piana degli Albanesi per far sorgere il centro sportivo. Sin dall’inizio della sua avventura come presidente del Palermo Dario Mirri si è detto intenzionato a costruire il centro sportivo. Proprio per questo motivo la dirigenza, con l’Ad Rinaldo Sagramola in testa, si è mossa per trovare il terreno adatto. Le opzioni valutate sono state diverse, compreso l’ex campo Rom di Palermo, poi escluso perché il parco de La Favorita è una riserva naturale e la Regione, come dichiarato dal presidente rosanero, non ha concesso il permesso per costruire (CLICCA QUI). Questo ha fatto sì che il Palermo passasse al setaccio i terreni presenti nei Comuni più vicini. Nell’ultimo periodo si era fatta concreta l’idea di costruire la “casa rosanero” in quel di Torretta, con il progetto che sembrava ben avviato, nelle ultime ore però c’è stata una piccola “sorpresa” e adesso questa idea non sembra così scontata. Come ormai è noto il numero uno rosanero, accompagnato dal fido Sagramola, è stato ricevuto dal sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta, e dall’Assessore Morena Picone (CLICCA QUI).

L’appuntamento, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è stato voluto dal primo cittadino del Comune alle porte di Palermo, ed è servito per mostrare a Mirri e Sagramola la “cittadella dello sport” presente a Piana. La cittadella presenta un campo di calcio in erba sintetica con delle tribunette in fase di costruzione, un palazzetto dello sport, una tensostruttura, una piscina e un campo di calcio a 5, ma non solo. Ad 1 km di distanza sono presenti una foresteria e un centro tecnico. Il Comune di Piana degli Albanesi sfrutta poco queste strutture e, quindi, cogliendo la palla al balzo sarebbe pronto a metterle a disposizione del Palermo. Mirri e Sagramola hanno gradito la location, adesso stanno facendo le valutazioni del caso pur consapevoli che queste strutture non diverrebbero di proprietà del club, bensì sarebbero date in gestione. I rosanero, per sfruttare al meglio il terreno, avrebbero bisogno di costruire altri campi di calcio e questo, sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non sembra essere un problema perché nel prg (piano regolatore generale comunale) di Piana degli Albanesi questo terreno è destinato ad attrezzature sportive. Il Comune, adesso, attende una risposta da parte Palermo che ha pure ricevuto dei documenti tecnici riguardanti i terreni.