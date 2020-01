L’ex centrocampista dell’Udinese, Francesco Lodi, attraverso la sua pagina Instagram ha comunicato il suo addio condito da una frecciatina alla società del patron Pulvirenti.“Ho lasciato la Serie A per il Catania, credevo in un progetto che non è andato a buon fine, amo questa terra e questa città. Mi sento ancora un giocatore, forse meritato altri trattamenti, avevo intenzione di chiudere qui la carriera. Mi dispiace per la situazione che si è creata, ma vi garantisco non dipesa da mie scelte”. .