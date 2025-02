Lo volete POGBA? Lui vuole venire | OFFERTA IN SERIE A: contratto da 6 mesi per andare dritti in Champions League

Nuova chance per il Polpo, proveniente ancora dalla Serie A: un club lo prende per andare in Champions League. Offerto un contratto di sei mesi.

Il mercato di gennaio è andato ormai in archivio da diversi giorni. E visto che l’estate è ancora piuttosto lontana, a cavalcare le voci riguardanti i trasferimenti ci pensano quei calciatori che al momento si trovano senza contratto, e che potrebbero accordarsi con dei club per i prossimi mesi.

Di sicuro il nome più importante da questo punto di vista è quello di Paul Pogba. Rimasto svincolato dopo la rescissione consensuale con la Juventus a causa della situazione doping in cui si è ritrovato invischiato, il centrocampista campione del mondo 2018 potrebbe essere oggetto del desiderio di diversi club.

E a quanto pare uno del nostro campionato starebbe seriamente pensando di prenderlo ed offrirgli un contratto di sei mesi. Si tratterebbe per la squadra in questione di un innesto di valore assoluto, che potrebbe spianare la strada per approdare in Champions League.

Pogba ancora in Serie A?

L’ex calciatore di Juve e Manchester United sconterà ufficialmente la sua pena a marzo, e solo da allora potrà essere schierato in partite ufficiali. È anche per questa ragione, oltre che alle continue problematiche fisiche che lo hanno condizionato negli ultimi anni, che forse qualche società non sta affondando il colpo in maniera definitiva per portarselo a casa.

Ad esempio nelle scorse ore il centrocampista era stato accostato addirittura alla Fiorentina. I suoi agenti infatti lo avrebbero proposto alla compagine gigliata, che non ha rifiutato subito la proposta. Dopo attente valutazioni, dovute anche all’abbondanza presente in rosa in quel reparto, però Rocco Commisso e company hanno declinato gentilmente, facendo sfumare, almeno per ora, le sue chance di tornare nel massimo campionato italiano.

Un colpo da Champions

Quello di Pogba da parte della Fiorentina sarebbe potuto essere secondo molti un colpo da Champions League, sia dal punto di vista del brand che da quello tecnico, viste le qualità e la leadership del calciatore.

E invece come detto questa chance è sfumata. Staremo a vedere dunque quale sarà il futuro del Polpo, e se in futuro potrà essere seriamente accostato a qualche altra squadra del nostro campionato.