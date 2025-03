LO VOGLIO DIVERSO DA LECLERC: Hamilton impone la prima modifica agli ingegneri | Strade separate in Ferrari

Il pilota inglese ha imposto al muretto Ferrari le prime modifiche alla macchina, andando praticamente a screditare il compagno di squadra.

L’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari ha già acceso il dibattito su una possibile rivalità interna con Charles Leclerc. Il sette volte campione del mondo ha lasciato la Mercedes dopo oltre un decennio per unirsi alla scuderia di Maranello, formando una coppia di piloti di altissimo livello.

Il monegasco, talento cristallino e punto di riferimento della Ferrari dal 2019, dal canto suo si troverà per la prima volta a condividere il box con un pilota più imponente sotto tutti i punti di vista rispetto a lui. Sebbene abbia sempre dimostrato velocità e ambizione, dovrà ora confrontarsi con un compagno esperto, capace di gestire la pressione e di lottare per titoli mondiali. Il dualismo potrebbe diventare un’arma a doppio taglio per la Ferrari.

Da un lato, la competizione interna potrebbe spingere entrambi i piloti a dare il massimo, portando la squadra ai vertici. Dall’altro, il rischio di tensioni e lotte intestine, come già visto in passato con altri grandi accoppiamenti, potrebbe complicare la gestione del team. Molto dipenderà dalle strategie della Ferrari e dal rapporto tra i due piloti. Se la scuderia riuscirà a trovare un equilibrio, la coppia Hamilton-Leclerc potrebbe riportare il Cavallino Rampante alla conquista del titolo mondiale.

Un inizio non proprio eccellente

Nelle prime prove della nuova Ferrari con i due forti piloti alla guida delle monoposto i risultati non sono stati proprio dei migliori. Ed è anche per questa ragione che a breve potrebbero esserci delle importanti modifiche.

Anzi, il sette volte campione del mondo in realtà ha già cominciato questo processo, tanto che qualcuno ha già fatto scatenare le voci su un conflitto tra i compagni: Hamilton ha imposto un cambiamento totalmente diverso da quello di Charles Leclerc.

Le modifiche imposte da Hamilton

Sono diverse le modifiche dunque che il pilota britannico ha imposto rispetto al suo compagno. E queste comprendono il volante, la frizione e il cambio.

Staremo a vedere se le scelte del sette volte vincitore del titolo mondiale di Formula 1 saranno state efficaci oppure no. Solo il tempo ci dirà di più a tal merito. Intanto l’attesa per il primo GP dell’anno cresce.