LO VOGLIAMO AL MONDIALE PER CLUB: lascia il Milan a stagione in corso | Ibra è arrabbiatissimo

Addio deciso al club rossonero, con il calciatore che si appresta a giocare il Mondiale per Club: il dirigente svedese è su tutte le furie.

Il Milan non vede l’ora che la stagione attuale finisca. Le delusioni sono state parecchie in casa rossonera, e la speranza dei tifosi e di tutti gli addetti ai lavori è che le cose in futuro vadano meglio. Già magari a partire dal prossimo anno. Ecco perché la società si è subito messa al lavoro per programmare al meglio l’annata calcistica che verrà.

In primis si sta cercando un nuovo direttore sportivo, che a quanto pare dovrebbe essere l’ex Lazio, Igli Tare. Allo stesso modo poi la proprietà di Red Bird sta valutando anche i nomi che potrebbero sedersi sulla panchina il prossimo anno. Sergio Conceicao infatti è più fuori che dentro Milanello, e il Diavolo dovrebbe iniziare un nuovo progetto tecnico in estate.

E infine ovviamente i discorsi che vengono fatti ai piani alti di Milanello riguardano anche la rosa. La dirigenza sta seguendo tanti nomi che potrebbero andare a rinforzare l’organico. Ma è ovvio che anche alcuni giocatori dovrebbero fare le valigie a giugno. Uno di questi però sta facendo infuriare Zlatan Ibrahimovic: a quanto pare infatti il calciatore in questione vuole andare via subito, a campionato finito, in modo da giocare il Mondiale per Club.

Addio immediato al Milan

Sono diversi i calciatori che come detto lasceranno il Diavolo a fine anno. Tra questi c’è di sicuro Joao Felix. Preso in prestito dal Chelsea nel mercato di gennaio, il talento portoghese non sarà confermato dal Milan, sebbene inizialmente si pensasse il contrario.

Di conseguenza il giocatore a fine campionato dovrebbe tornare a Londra, ma non per rimanervi. L’attaccante infatti sta spingendo per un nuovo trasferimento a titolo temporaneo, che gli permetterebbe di giocare il Mondiale per Club.

Ecco dove vorrebbe trasferirsi il calciatore

Secondo gli ultimi rumros, Joao Felix starebbe spingendo per un trasferimento in prestito al Benfica, squadra che lo ha cresciuto e lo ha lanciato nel grande calcio.

E appunto il club di Lisbona prende parte anche al Mondiale che si disputerà in estate. Una vetrina importante per il ragazzo per mettersi in mostra, e per provare a tornare ai livelli di un tempo.