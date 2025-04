Lo Scudetto con il Milan, il Mondiale 2006 e adesso… ripara televisori e radio | Si è rovinato la vita con le sue mani

Lo scudetto con il Milan, poi la partecipazione al Mondiale 2006, adesso la sua vita è cambiata: ripara televisioni e radio

La sua vita calcistica è stata di tutto rispetto. Un curriculum ed, allo stesso tempo, un Palmares importante. Lo scudetto con il Milan, l’aver partecipato a ben due edizioni della Coppa del Mondo (2006 prima e 2010 dopo).

Poi, ad un certo punto, qualcosa è cambiato. Decisamente, ma in negativo. Il tutto è avvenuto dopo che aveva deciso di appendere le scarpette al chiodo. Tanto è vero che si è rovinato la vita. Con le sue mani. Letteralmente.

La sua vicenda, che col calcio non ha nulla a che fare, lo ha rovinato. Soprattutto a livello di immagine. Tanto è vero che il Tribunale ha deciso di punirlo e di condannarlo.

Dopo essere stato uno dei migliori, all’epoca, nel suo ruolo adesso è finito a riparare televisori e radio. Per carità, un lavoro di tutto rispetto, nessuno dice il contrario. Ma fa pensare al fatto che, fino a pochi anni prima, dribblava le difese come se nulla fosse.

Dallo scudetto con il Milan al riparare televisori e radio (e non solo)

I tifosi del Milan lo conoscono molto bene visto che ha vestito la casacca rossonera per ben 4 stagioni. Una delle quali ha vinto lo scudetto con Massimiliano Allegri in panchina. Stiamo parlando di Robinho, tra le altre ex attaccante di Real Madrid e Manchester City. Per chi non lo sapesse, dal marzo del 2024, si trova nel “carcere dei famosi“. In Brasile. E’ chiamato così visto che si trovano, appunto, personaggi conosciuti ma che hanno compiuto crimini gravissimi.

Dietro le sbarre, però, l’ex esterno d’attacco brasiliano ha imparato un nuovo mestiere. Insieme agli altri detenuti, infatti, ha imparato a riparare oggetti elettrodomestici: televisori, radio ed altro. Senza dimenticare, inoltre. il leggere libri. Ovviamente insieme agli altri carcerati.

Perché l’ex calciatore si trova in carcere?

Robinho si trova dietro le sbarre perché è accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna albanese. Il tutto è avvenuto nel 2013, quando militava ancora nel Milan, in un nightclub nel capoluogo lombardo.

Il brasiliano ha già scontato il primo di nove anni in cui dovrà rimanere all’interno del penitenziario “famoso”. Una vicenda, la sua, che ovviamente ha fatto molto rumore ed ha sconvolto il mondo del calcio. Nel 2009, per lo stesso motivo, venne arrestato e poi rilasciato su cauzione in Brasile. Successivamente venne scagionato dalle accuse. Ma questa, però, è tutt’altra storia.