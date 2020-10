Termina la seconda partita ufficiale del Palermo di questa stagione. I rosanero, hanno tenuto sul campo della Ternana portato a casa uno zero a zero. Primo punto conquistato per la compagine guidata da Roberto Boscaglia dopo la sconfitta all’esordio contro il Teramo. Di seguito il resoconto del match:

PRIMO TEMPO

1′- Inizia la gara

2′- Prova a gestire il possesso palla il Palermo

4′- Ci prova Rauti dalla destra per i rosanero. Il suo tiro-cross termina tra le braccia di Iannarilli

5′ – Calcio di punizione dalla destra per il Palermo, Martin alla battuta

8′- Ancora il Palermo in possesso della sfera, i rosanero cercano spazi sulla corsia di destra

10′- Martin prova a servire Rauti in corsa, il pallone viene messo in fallo laterale dalla Ternana

12′- Calcio di punizione da buona posizione per la Ternana

13′- Si fa male Palazzi, dentro Broh nel Palermo

15′- Ci prova Vantaggiato con un colpo di testa, facile presa di Pelagotti

17′- Calcio di punizione per il Palermo, spazza la difesa della Ternana, sarà calcio d’angolo

18′- Ci prova Damian da fuori area, respinge Pelagotti, sarà corner per la Ternana

20′- Cross nell’area del Palermo, Vantaggiato ci prova di testa ma blocca Pelagotti

21′- Buona azione dalla sinistra con Broh che serve Valente, respinge la difesa, sarà calcio d’angolo

23′- Buona occasione per Valente che corre sulla fascia, mette in mezzo e sfiora la deviazione di Saraniti. Sarà rinvio dal fondo

25′- Ci prova Vantaggiato dalla destra, Pelagotti è attento e respinge la sfera

26′- Cross dalla sinistra di Mammarella, non arriva la deviazione, sarà rimessa dal fondo per il Palermo

28′ – Grande azione di Falletti che supera due avversari e va alla conclusione, il suo tiro termina alto

31′- Grandissima iniziativa di Rauti, supera la metà campo arriva al limite e calcia di destro. Il suo tiro termina vicinissimo al palo destro

32′- Ancora il Palermo avanti con Valente che serve Marconi, il pallone esce però dalla linea di fondo

34′- Buona occasione per la Ternana, ancora un cross di Mammarella dalla sinistra, Partipilo colpisce di testa e manda però fuori la palla

36′ – Possesso palla per i padroni di casa

40′ – Ammonito Falletti per proteste

41′- Corner in favore della Ternana

44′- Calcio di punizione per i padroni di casa, Furlan alla battuta

45′- Ci sarà un minuto di recupero

46′- Ci prova Broh con un tiro dalla sinistra. Palla però fuori dallo specchio della porta

FINISCE IL PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

46′- Si riparte

47′ – Subito avanti la Ternana, scambio tra Partipilo e Falletti in area, la conclusione del 17 viene respinto da Pelagotti in corner

48′- Fallo in attacco di Rauti su Diakitè, punizione per i padroni di casa

49′- Ci prova Mammarella dalla sinistra, fallo di Doda, sarà punizione per la Ternana

51′- Grandissima conclusione di Furlan da dentro l’area, Pelagotti compie un miracolo e devia in calcio d’angolo

55′- Spinge ancora la Ternana che sembra essere entrata in campo con grande determinazione

56′- Doppio cambio nella Teranan, fuori Damian e Furlan, dentro Proietti e Torromino

59′- Palermo in avanti con il cross di Valente dalla destra, palla che arriva però a Iannarilli che blocca

60′- Buona occasione per il Palermo. Rauti porta palla e serve Saraniti che però perde un tempo di gioco, sarà corner per il Palermo

61′- Dentro Lucca e Accardi nel Palermo, fuori Doda e Saraniti

64′- Cross di Valente dalla destra, non arriva Lucca

66′- Con un lancio Lancini trova Valente, palla messa in mezzo ma respinta dalla difesa dei padroni di casa, sarà calcio d’angolo per il Palermo

67′- Ancora una buona iniziativa del Palermo sull’asse Rauti-Accardi, sarà ancora corner per il Palermo

68′- Conclusione da lontano di Broh, ennesimo calcio d’angolo per i rosanero

69′- Cross di Partipilo dalla destra, raccoglie Pelagotti

71′- Dentro Laverone e Peralta, fuori Defendi e Partipilo

73′- Calcio d’angolo in favore della Ternana dalla sinistra

76′- Pericolosissima la Ternana. Lancini si perde Raicevic che devia il pallone verso la porta, grande parata di Pelagotti

78′- Ci prova il Palermo dalla sinistra, Valente però non riesce a superare il diretto avversario

79′- Cross di Accardi dalla destra deviato dalla difesa, sarà calcio d’angolo per i rosanero

81′ – Calcio d’angolo per la Ternana dalla destra

82′- Buon calcio di punizione dal limite per il Palermo, i rosanero alla battuta

83′- Ci prova Martin dal piazzato, palla deviata dalla barriera sarà corner

87′- Possesso per la Ternana

89′- Fallo di Broh su Peralta, sarà calcio di punizione per i padroni di casa

90′- 3 minuti di recupero

TERMINA LA GARA

IL TABELLINO

TERNANA: 1 Iannarilli, 3 Mammarella, 5 Damian(56′ Proietti), 6 Kontek, 7 Furlan ( 56′ Torromino), 10 Vantaggiato (61′ Raicevic), 15 Suagher, 17 Falletti, 21 Partipilo (71′ Peralta), 25 Defendi (cap.)(71′ Laverone), 29 Diakhite. A disposizione: 22 Vitali, 8 Proietti, 11 Torromino, 14 Russo, 18 Boben, 20 Paghera, 23 Raicevic, 24 Peralta, 26 Laverone, 30 Palumbo, 31 Frascatore.

PALERMO: 1 Pelagotti, 2 Doda (61′ Accardi), 5 Palazzi (12′ Broh), 8 Martin, 9 Saraniti (61′ Lucca), 13 Lancini, 14 Valente, 15 Marconi, 19 Odjer, 23 Rauti, 24 Somma (cap.). A disposizione: 12 Fallani, 4 Accardi, 7 Floriano, 10 Silipo, 16 Peretti, 17 Lucca, 20 Kanoute, 21 Broh, 25 Cangemi, 26 Marong.

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti (Niedda-D’Elia)

MARCATORI:

NOTE: 12′ ammonito Lancini; 24′ ammonito Furlan, 17′ ammonito Falletti