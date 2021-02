Ancora un lunch match delle 12:30 per il Palermo, che affronta in trasferta la Viterbese nella sfida valevole per la 27a giornata del girone C di Serie C. Di seguito la cronaca live della partita targata Ilovepalermocalcio:





PRIMO TEMPO:Â l’arbitro Fiero fischia l’inizio del match. Fase di studio fra le due squadre, con i rosa che cercano dei varchi in avanti. Al 9′ De Rose sbaglia una verticalizzazione e permette alla Viterbese di ripartire, poi Martin interviene in modo falloso su Murilo. Al 14′ prima sostituzione del match: problema fisico per Simone Palermo, capitano della Viterbese. Al suo posto Adopo. In seguito, prima occasione per il Palermo: Lucca svetta di testa sugli sviluppi di un cross, ma la sua conclusione finisce di poco a lato.

VITERBESE: Daga; Baschirotto, Mbendè, Camilleri, Urso; Simonelli, Bensaja, Salandria; Palermo (C.) (dal 14′ Adopo); Mendes Murilo, Rossi. Allenatore: Taurino. A disposizione: Bisogno, Bianchi, Bezziccheri, Ricci, De Santis, Falbo, Sibilia, Menghi, Besea, Porru.

PALERMO: Pelagotti; Almici, Peretti, Marconi, Accardi; Luperini, De Rose, Martin (C.); Rauti, Lucca, Floriano. Allenatore: Boscaglia. A disposizione: Fallani, Crivello, Marong, Somma, Lancini, Odjer, Broh, Santana, Silipo.

ARBITRO: Adalberto Fiero di Pistoia – Assistenti: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Nicola Tivello di Rovigo – IV ufficiale: Simone Galipò di Firenze.

