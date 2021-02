Dopo la bella prova contro il Bisceglie con un 3-1 che ha riportato i tre punti in casa rosanero, adesso la squadra di Boscaglia vuole trovare continuità, e proverà a farlo in trasferta. Il Palermo affronta quest’oggi la Turris, in un match che si preannuncia sulla carta piuttosto ostico. Mettetevi comodi, Ilovepalermocalcio vi propone la cronaca live del match:

PRIMO TEMPO:





1′ inizia la gara. Primo corner della partita per il Palermo al minuto 2′. Calcio di punizione in favore dei rosanero quando siamo giunti al 3′ minuto di gioco. Super intervento di Abagnale sul colpo di testa di Rauti, rosanero vicini al vantaggio al minuto 4′. Calcio di punizione per i padroni di casa al minuto 6′, raccoglie Pelagotti. Il Palermo prova a guadagnare campo, Rauti viene abbattuto sulla destra, ci sarà una punizione in favore del Palermo al minuto 12′. Super occasione per il Palermo, il pallone viene ribattuto più volte in area della Turris, i rosanero batteranno un calcio d’angolo quando siamo al 15′. GOOOL DEL PALERMO! Lorenzo Lucca schiaccia di testa al minuto 17′ su un cross di Martin. Cambia il parziale: è 0-1 adesso! La Turris prova ad impostare dalla retrovie quando siamo giunti al minuto 24′. Settimo calcio d’angolo per il Palermo al minuto 25′, andrà Martin alla battuta. Calcio di punizione per il Palermo quando siamo giunti al minuto 28′, Rauti pronto alla battuta. Grande intervento di Pelagotti sul colpo di testa di Persano al minuto 32′. Abbattuto Valente sulla sinistra, ammonito Romano al minuto 35′. Gol della Turris, Romano pareggia i conti al 45′. 1-1 il parziale al termine del primo tempo.

SECONDO TEMPO:

Ricomincia la gara! Dentro Floriano, fuori Valente nel Palermo. GOOOOL DEL PALERMO! Ancora Lucca al minuto 47′! Dentro Alma, fuori Longo nella Turris al minuto 55′. La Turris conquista un calcio d’angolo al minuto 58′, Franco alla battuta. Accardi commenta un fallo sulla destra, la Turris batterà un calcio di punizione quando siamo al 61′. Dentro Kanoute e Marconi nel Palermo, fuori Martin e Broh al minuto 63′.

IL TABELLINO

TURRIS: 1 Abagnale; 24 Rainone, 16 Di Nunzio, 5 Lorenzini; 2 Esempio, 6 Romano, 4 Franco, 3 Loreto; 10 Giannone; 9 Longo (C.), 18 Persano. Allenatore: Fabiano A disposizione: 12 Lonoce, 22 Barone, 13 Ventola, 14 Fabiano, 15 Pitzalis, 17 Esposito, 19 Alma, 20 Ferretti, 23 Carannante, 25 Brandi, 26 Lame, 27 D’Ignazio, 28 D’Alessandro

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 5 Palazzi, 24 Somma, 6 Crivello (C.); 8 Martin (62′ Marconi), 18 De Rose, 21 Broh (62′ Kanoute); 23 Rauti, 17 Lucca, 14 Valente (46′ Floriano). Allenatore: Boscaglia. A disposizione: 12 Fallani, 3 Corrado, 7 Floriano, 9 Saraniti, 10 Silipo, 13 Lancini, 15 Marconi, 16 Peretti, 20 Kanoute, 26 Marong.

ARBITRO: Signor Paolo Bitonti (Bologna). Assistenti Luca Feraboli (Brescia) e Alessandro Maninetti (Lovere). QUARTO UOMO: Giorgio Vergaro (Bari).

MARCATORI: Lucca 17′; Romano 45′; Lucca 48′;

NOTE: 35′ Ammonito Romano; 61′ Ammonito Accardi; 63′ Ammonito Persano;