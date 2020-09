1^ giornata del campionato 2020/21 di serie C, in campo Teramo e Palermo con calcio d’inizio fissato per le ore 15. Arriva l’esordio del Palermo di Boscaglia tra i professionisti. Di seguito la cronaca live della partita targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO

1′- Inizia la gara!

2′- Ci prova subito Palazzi dalla trequarti per il Palermo, il suo tiro viene però facilmente bloccato da Lewandowski

3′- Possesso palla per la squadra rosanero

5′- Il Teramo prova ad affacciarsi in avanti, uno spiovente raggiunge in area Costa Ferreira che però non riesce a colpire la sfera

6′- Calcio di punizione da posizione defilata per il Palermo, alla battuta Floriano

8′- Il gioco dei rosanero si sviluppa sulla corsia sinistra con Crivello che prova ad innescare Saraniti. Ancora fase di fraseggio per la squadra di Boscaglia

9′-Ancora uno sviluppo sulla sinistra, Floriano subisce fallo, il Palermo batterà un calcio di punizione

12′- Il Teramo si affaccia dalla corsia destra, Cancellotti mette in mezzo un pallone facilmente raccolto da Pelagotti

15′- Fase di intenso studio per le due squadre, i ritmi faticano a salire. Il Teramo prova a tenere la sfera

16′- Calcio di punizione da metà campo per il Teramo, il pallone viene messo in area ma Pelagotti blocca

18′- Il Palermo prova a costruire dal basso dai piedi di Marconi e Lancini

19′- Rimessa laterale dalla destra per il Teramo, batterà Cancellotti

21′- Buona trama per il Palermo con Palazzi che innesca Floriano, il pallone raggiunge in area Valente, ma quest’ultimo non riesce a controllarlo per la buona copertura di Diakite

23′- Primo calcio d’angolo del match a favore del Teramo, alla battuta Costa Ferreira

25′- Ancora il Teramo in zona d’attacco con il cross di Costa Ferreira dalla sinistra, Bombagi tocca però col braccio, l’arbitro ferma il gioco

27′- Buona iniziativa di Santoro per i padroni di casa, il centrocampista si guadagna una buona punizione per i suoi

28′-Calcio d’angolo per il Teramo dalla sinistra, ancora Costa Ferreira alla battuta

30′- Si rivede il Palermo in avanti, Floriano prova a lanciare Kanoute, ma c’è ancora la buona chiusura di Diakite

31′- Edoardo Lancini controlla con un braccio la sfera, il Teramo ottiene una buona punizione dalla destra, batterà Arrigoni

33′- Tentardini si addormenta e perde il pallone, lo recupera Valente che poi a sua volta subisce fallo dallo stesso Tentardini. Calcio di punizione per il Palermo. Ammonito il difensore del Teramo.

35′- Brutto fallo di Arrigoni su Odjer, poteva starci il giallo. I rosanero ottengono un altra buona punizione dal limite

35′- Calcia Floriano che sfiora all’incrocio dei pali, Palermo vicino al vantaggio

36′- Fallo di Saraniti che saltando colpisce con la mano Diakite, ammonizione per l’attaccante rosanero

40′-Primo calcio d’angolo del match per il Palermo, batterà Floriano

42′-Ci prova il Teramo dalla sinistra, fa buona guardia Odjer per il Palermo

44′-Occasione per il Teramo, Ilari calcia dal limite, Pelagotti la tocca in calcio d’angolo

45′- Ci sarà un minuto di recupero

SECONDO TEMPO

46′- Riparte il match!

47′-Subito pericoloso il Teramo con Pinzauti, il suo tiro termina al lato della porta difesa da Pelagotti

47′- Ancora Teramo in avanti, un cross raggiunge ancora Pinzauti che tocca di testa ma spara alto

48′- Buona trama del Palermo sulla sinistra, Floriano guadagna un bel calcio di punizione

49′- Andrea Saraniti riceve il cross di Floriano ma non riesce ad inquadrare la porta, occasione Palermo

52′- Ritmi più elevati in questa ripresa, le due squadre vogliono rompere l’equilibrio

54′- Ci prova il Teramo con il tiro di Costa Ferreira dal limite, la sfera termina però alta sopra la porta di Pelagotti

56′- Gol del Teramo, la sblocca Santoro

58′- Il Palermo ci prova con Saraniti, il suo colpo di testa è facile preda per Lewandowski

60′- Grande intervento di Lancini che ferma l’avanzata del Teramo con Pinzauti. Sarà corner per i padroni di casa

63′- Sostituzioni nel Palermo, dentro Silipo e Corrado, fuori Floriano e Crivello

65′- Ci prova di testa Marconi per il Palermo sugli sviluppi di una punizione, facile presa del pallone però per Lewandowski

66′- Fuori Costa Ferreira, dentro Mungo per il Teramo

67′-Fallo di Peretti su Mungo, il Teramo batterà un calcio di punizione

68′- Dentro Lorenzo Lucca e Santana per il Palermo, fuori Kanoute e Saraniti

71′- Buona azione di Silipo dalla destra, sarà corner per il Palermo

75′- Il Palermo prova a spingersi in avanti nel tentativo di pareggiare il match, ma la squadra di Boscaglia trova la ferma opposizione del Teramo

76′- Mario Santana conquista una punizione per il Palermo

77′- Grande punizione di Silipo, il suo tiro viene bloccato in extremis da Lewandowski, sarà calcio d’angolo

78′- Fuori Pinzauti, dentro Di Francesco nel Teramo

79′- Gol per i padroni di casa, a segno il nuovo entrato Di Francesco

IL TABELLINO

TERAMO: 22 Lewandowski, 3 Tentardini, 5 Soprano, 6 Arrigoni, 8 Costa Ferreira (67′ Mungo), 10 Bombagi, 11 Pinzauti (78′ Di Francesco), 20 Ilari, 21 Santoro, 23 Diakite, 29 Cancellotti.

A disposizione: 1 Valentini, 4 Trasciani, 7 Mungo, 17 Di Francesco, 18 Lasik, 24 Celentano, 25 Birligea, 28 Viero, 33 Iotti.

PALERMO: 1 Pelagotti, 5 Palazzi, 6 Crivello (63′ Corrado), 7 Floriano (63′ Silipo), 9 Saraniti (69′ Lucca), 13 Lancini, 14 Valente, 15 Marconi, 16 Peretti, 19 Odjer, 20 Kanoute (69′ Santana).

A disposizione: 12 Fallani, 3 Corrado, 5 Martin, 10 Silipo, 11 Santana, 17 Lucca, 18 Florio.

ARBITRO: Valerio Maranesi di Ciampino (Pappagallo-Dell’Olio)

MARCATORI: 57′ Santoro; 80′ Di Francesco;

NOTE 33′ Ammonito Tentardini; 36′ Ammonito Saraniti