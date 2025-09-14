Palermo vincente al Druso: Pohjanpalo stende il Sudtirol 0-2

Prima trasferta stagionale con il sorriso per il Palermo. Finisce 2-0 per i rosanero il match dello Stadio Drugo di Bolzano contro il Sudtirol, a decidere il match è la doppietta del bomber finlandese Joel Pohjanpalo.

Grande inizio di match per la formazione di mister Inzaghi, che trova subito il vantaggio: calcio d’angolo battuto da Ranocchia, spizza Le Douaron per Pohjanpalo che trova l’incornata vincente, mettendo il pallone alle spalle del portiere. Prova a reagire il Sudtirol, rendendosi pericoloso in più in un occasione. I rosanero riescono a respingere le avanzate avversarie, cercando di concedere poco spazio agli avversari con un pressing alto nella metà campo avversaria. Ed è proprio sugli sviluppi di un pallone recuperato da situazione di pressing che Pohjanpalo passa il pallone dentro area per Le Douaron che mette in rete alla sinistra del portiere, il gol viene però annullato dall’arbitro perchè la sfera aveva precedentemente oltrepassato la linea di fondo.

Comincia la ripresa ed il Palermo è nuovamente pericoloso: servito da un bel lancio di Ceccaroni, Gyasi controlla bene il pallone e prova la conclusione, non trovando però lo specchio della porta. Sale il ritmo del Sudtirol ed il Palermo comincia a soffrire. Inzaghi prova a correre ai ripari: fuori Gyasi, Le Douaron, Ranocchia e Augello, dentro Gomes, Palumbo, Blin e Veroli. Il pallino del gioco però è sempre in mano ai tirolesi, ma in più di un occasione i rosa cercano il contropiede. Ed è proprio da una ripartenza che trovano il raddoppio: grande azione di Palumbo che, dopo aver fatto due tunnel, trova al limite dell’area Pohjanpalo che con freddezza batte il portiere e chiude il match.

Il Palermo trova cosi la sua seconda vittoria stagionale, e la prima in trasferta, portandosi a 7 punti in classifica. Può ritenersi soddisfatto del match mister Inzaghi, che ha visto i suoi giocatori lottare su ogni pallone e regalare i 3 punti ai propri tifosi.

La cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90+4 – Termina qui il match

90′ – Assegnati 4 minuti di recupero

88′ – Ammonito Martini.

87′ – Gestisce bene il pallone del Palermo, che prova ad addormentare il match

83′ – Cambi per il Sudtirol, fuori Merkaj e El Kaouakibi, dentro Italeng e Brik

80′ – Gooool Palermo!!! Grande azione di Palumbo, che dopo due tunnel serve Pohjanpalo, freddo il finlandese che mette il pallone in rete.

78′ – Continua a provarci il Sudtirol, cross di El Kaouakibi che trova il compagno dentro area di rigore, prova la conclusione che però finisce fuori alla destra di Joronen.

76′ – Cambi per il Palermo: fuori Le Douaron e Augello, dentro Palumbo e Veroli.

75′ – Ammonito Mallamo per un fallo su Bani.

74′ – Ennesimo calcio d’angolo per il Sudtirol, si conclude però con un nulla di fatto.

71 – Passaggio di Ranocchia dentro area per Le Douaron, il francese prova il tiro ma manda alto.

68′ – Ammonito Augello.

67′ – Punizione dal limite per il Sudtirol, che finisce sul fondo.

66′ – Punizione dalla trequarti per il Sudtirol, il pallone arriva sui piede di Davi che prova il cross, fallo di mano di Segre che regala una punizione pericolosa dal limite.

64′ – Ancora pericoloso il Sudtirol, che insiste in cerca del pareggio con un tiro di Tait respinto dalla difesa dei rosanero

63′ – Cambio per il Palermo, fuori Gyasi entra Gomes

62′ – A terra Bani, entra lo staff medico.

60′ – Altro calcio d’angolo per il Sudtirol, batte Mallamo che trova sul secondo palo Masiello, il difensore prova il tiro al volo ma viene murato dalla difesa del Palermo.

56′ – Lancio lungo di Ceccaroni per Gyasi che controlla il pallone e prova la conclusione, il tiro però non centra lo specchio della porta sfiorando il palo.

55′ – Cambio per i rosanero, fuori Peda dentro Diakite.

51′ – Pericoloso il Palermo sulla fascia con un cross di Augello respinto dalla difesa avversaria.

48′ – Ammonito Peda per un fallo su Mallamo.

46′ – Riprende il match!

PRIMO TEMPO

45 +1 – Ultimo tentativo del primo tempo del Sudtirol che mette il pallone in mezzo, allontana la difesa rosanero.

45′ – 1 minuto di recupero.

43′ – Prova il tiro dal limite Mallamo, pallone deviato in calcio d’angolo.

40′ – Calcio d’angolo per il Sudtirol, gestisce bene la difesa rosanero.

38′ – Prova il tiro Ranocchia, para facilmente Adamonis.

37′ – Buona combinazione Augello-Gyasi, calcio d’angolo per il Palermo.

35′ – Rimessa laterale in fase offensiva per il Sudtirol che mette in mezzo il pallone, respinge la difesa rosanero.

33′ – Pohjampalo prova a mandare in profondità Gyasi, che però non arriva sul pallone e commette fallo.

31′ – Ritmi bassi in questa fase di match, rifiatano le due squadre.

26′ – Pericoloso il Palermo con Gyasi. L’esterno dei rosanero prova a girarsi dentro area di rigore ma viene bloccato dal difensore avversario.

25′ – Insiste il Sudtirol, cross pericoloso dentro area respinto da una grande uscita di Joronen.

22′ – Calcio d’angolo per il Sudtirol battuto sul primo palo, allontana Bani.

21′ – Ammonizione per Bani per un fallo sull’attaccante avversario.

20′ – Calcio di punizione per il Palermo sulla trequarti battuto da Augello, trova il pallone in area di rigore di nuovo Pohjanpalo che di testa stavolta non trova lo specchio della porta.

19′ – Pressing alto del Palermo che non vuole concedere spazio agli avversari.

14′ – Azione personale di Pohjanpalo che prova a sfondare la difesa, appoggia indietro per Ranocchia che prova il tiro, però deviato in calcio d’angolo.

12′ – Ancora in avanti il Sudtirol che arriva alla conclusione nello specchio della porta, para Joronen.

11′ – Prova a rendersi pericoloso il Sudtirol, azione personale sulla fascia di El Kaouakibi che mette in mezzo, grande chiusura di Bani che mette in out.

8′ – Bel colpo di testa di Pierozzi su cross preciso di Augello, il pallone finisce alto senza deviazione secondo l’arbitro.

2′ – Gooool Palermo! Pohjanpalo sfrutta un calcio d’angolo battuto da Ranocchia e di testa mette la palla alle spalle del portiere. 1-0 per i rosanero.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO

SUDTIROL: 31 Adamonis, 5 Masiello, 8 Mallamo, 9 Pecorino (46′ Odogwu), 18 Tronchin (62′ Martini), 19 Pietrangeli, 21 Tait (C) (62′ Molina), 24 S. Davì, 28 Kofler, 33 Merkaj (82′ Italeng), 94 El Kaouakibi (83′ El Kaouakibi) A disposizione: 1 Poluzzi, 62 Theiner, 3 Bordon, 4 Mancini, 7 Zedadka, 17 Casiraghi, 23 F. Davì, 46 Brik. Allenatore: Castori.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello (76′ Veroli), 8 Segre (C), 10 Ranocchia (76′ Blin), 11 Gyasi (63′ Gomes), 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (76′ Palumbo), 27 Pierozzi, 29 Peda (54’Diakite), 32 Ceccaroni. A disposizione: 30 Avella, 63 Balaguss, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 31 Corona. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: La Penna Federico (Roma 1); Primo assistente: Passeri Matteo (Gubbio); Secondo assistente: Santarossa Davide (Pordenone); Quarto ufficiale: Gianquinto Edoardo (Parma); VAR: Doveri Daniele (Roma 1); AVAR: Cosso Francesco (Reggio Calabria).

MARCATORI: Pohjanpalo 2′; Pohjanpalo 80′

NOTE: Ammonito Bani, Peda, Augello, Mallamo, Martini