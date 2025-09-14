LIVE Serie B: Südtirol-Palermo 0-1

Terza partita di campionato per il Palermo, impegnato quest’oggi allo Stadio Druso di Bolzano nel match contro il Südtirol. Dopo il pareggio contro il Frosinone, i rosanero vogliono ritrovare i tre punti in questa prima trasferta stagionale. Per farlo, però, dovranno vedersela con la formazione di Fabrizio Castori, avversario tutt’altro che semplice da battere e che non ha ancora perso in questo campionato. La formazione di Inzaghi si presenta con Joronen in porta; prima da titolare in difesa per Peda con accanto Bani e Ceccaroni; a centrocampo sugli esterni Pierozzi e Augello, con centrali i soliti Ranocchia e Segre; in avanti partono titolari Le Douaron e Gyasi, dietro a Pohjampalo, mentre parte dalle panchina capitan Brunori.

La cronaca testuale del match:

33′ – Pohjampalo prova a mandare in profondità Gyasi, che però non arriva sul pallone e commette fallo

31′ – Ritmi bassi in questa fase di match, rifiatano le due squadre

26′ – Pericoloso il Palermo con Gyasi. L’esterno dei rosanero prova a girarsi dentro area di rigore ma viene bloccato dal difensore avversario

25′ – Insiste il Sudtirol, cross pericoloso dentro area respinto da una grande uscita di Joronen

22′ – Calcio d’angolo per il Sudtirol battuto sul primo palo, allontana Bani

21′ – Ammonizione per Bani per un fallo sull’attaccante avversario

20′ – Calcio di punizione per il Palermo sulla trequarti battuto da Augello, trova il pallone in area di rigore di nuovo Pohjampalo che di testa stavolta non trova lo specchio della porta

19′ – Pressing alto del Palermo che non vuole concedere spazio agli avversari

14′ – Azione personale di Pohjampalo che prova a sfondare la difesa, appoggia indietro per Ranocchia che prova il tiro, però deviato in calcio d’angolo

12′ – Ancora in avanti il Sudtirol che arriva alla conclusione nello specchio della porta, para Joronen

11′ – Prova a rendersi pericoloso il Sudtirol, azione personale sulla fascia di El Kaouakibi che mette in mezzo, grande chiusura di Bani che mette in out

8′ – Bel colpo di testa di Pierozzi su cross preciso di Augello, il pallone finisce alto senza deviazione secondo l’arbitro.

2′ – Gooool Palermo! Pohjampalo sfrutta un calcio d’angolo battuto da Ranocchia e di testa mette la palla alle spalle del portiere. 1-0 per i rosanero

1′ – Pronti, via! Inizia il match

IL TABELLINO

SUDTIROL:31 Adamonis, 5 Masiello, 8 Mallamo, 9 Pecorino, 18 Tronchin, 19 Pietrangeli, 21 Tait (C), 24 S. Davì, 28 Kofler, 33 Merkaj, 94 El Kaouakibi. A disposizione: 1 Poluzzi, 62 Theiner, 3 Bordon, 4 Mancini, 6 Martini, 7 Zedadka, 11 Italeng, 17 Casiraghi, 23 F. Davì, 46 Brik, 79 Molina, 90 Odogwu. Allenatore: Castori.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 30 Avella, 63 Balaguss, 5 Palumbo, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: La Penna Federico (Roma 1); Primo assistente: Passeri Matteo (Gubbio); Secondo assistente: Santarossa Davide (Pordenone); Quarto ufficiale: Gianquinto Edoardo (Parma); VAR: Doveri Daniele (Roma 1); AVAR: Cosso Francesco (Reggio Calabria).

MARCATORI:

NOTE: