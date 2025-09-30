Live Serie B: Palermo-Venezia, minuto per minuto dal Barbera

Il Palermo oggi scende in campo per il turno infrasettimanale di Serie B. Al Barbera arriva il Venezia. Il tecnico rosanero Pippo Inzaghi mette in campo qualche novità rispetto alla gara di Cesena. Joronen tra i pali. In difesa Bani, Ceccaroni e Diakite. A centrocampo Segre e Blin con Augello e Pierozzi sugli esterni. In avanti Giovane al posto di Palumbo alle spalle di Brunori e Pohjanpalo.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

IL TABELLINO

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 8 Segre, 9 Brunori (C), 13 Bani, 17 Giovane, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 5 Palumbo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 19 Beresisnki, 21 Le Douaron, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

VENEZIA: 1 Stankovic, 2 Korac, 3 Schingitienne, 5 Haps, 6 Busio (C), 7 Fila, 8 Doumbia, 18 Hainaut, 24 Lella, 33 Sverko, 71 Kike Perez.

A disposizione: 22 Plizzari, 9 Adorante, 10 Yeboah, 16 Venturi, 19 Bjarkason, 20 Sagrado, 21 Compagnon, 30 Svoboda, 37 Bohinen, 48 Sidibé, 80 Casas, 99 Pietrelli.

Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli).

Primo assistente: Marco Scatragli (Arezzo).

Secondo assistente: Andrea Zezza (Ostia Lido).

Quarto ufficiale: Mattia Ubaldi (Roma 1).

VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo).

AVAR: Giacomo Camplone (Lanciano).

MARCATORI:

NOTE: