LIVE Serie B Palermo-Sudtirol 2-0: inizia il secondo tempo
Termina 2-0 il primo tempo della sfida del Barbera contro il Südtirol. Una prima frazione convincente per i rosanero, che chiudono i primi 45 minuti con un doppio vantaggio meritato.
La gara si sblocca al 21’: Pohjanpalo trasforma un calcio di rigore. Il penalty viene assegnato dall’arbitro dopo un check al VAR, che lo porta a cambiare la decisione iniziale: in un primo momento aveva ammonito Segre per simulazione.
Gli ospiti provano a reagire e, in un paio di occasioni, chiamano in causa Joronen, attento a mantenere inviolata la propria porta. Al 37’ arriva il raddoppio: un’invenzione di Le Douaron che, dalla distanza, lascia partire un gran tiro che batte Adamonis e vale il 2-0.
La cronaca testuale del match:
SECONDO TEMPO
46′ – Riprende il match.
PRIMO TEMPO
45′ + 4′ – Dopo un paio di azioni d’attacco degli ospiti, termina qui il primo tempo.
45′ – Assegnati 4′ di recupero
39′ – GOOOOOL PALERMO!! Le Douaron si inventa un gran gol. Il francese recupera palla e da fuori area sferra un colpo che finisce sull’angolo basso della rete. Esplode il Barbera.
34′ – Il Sudtirol continua ad attaccare in cerca del pari, il Palermo in questo frangente fatica ad uscire dalla sua difesa.
27′ – Calcio di punizione per il Sudtirol: Casiraghi calcia ma finisce sul fondo.
25′ – Il Sudtirol conquista un calcio d’angolo: Casiraghi dalla bandierina mette in mezzo, ma la difesa rosa spazza.
23′ – Gioco fermo per qualche istante, un tifoso invade il campo. Viene subito preso e portato fuori.
21′ – GOOOOOL PALERMO! Pohjanpalo va a segno, Adamonis battuto.
20′ – Dopo il check al Var cambia l’esito: Rigore per il Palermo! Al dischetto va Pohjanpalo.
19′ – Crezzini vuole vederci meglio e ricorre al monitor del Var per rivedere l’azione.
17′ – Segre raccoglie in area un passaggio, Adamonis lo intralcia e il numero 8 finisce per terra: l’arbitro fischia e lo ammonisce per simulazione. I rosanero reclamano un rigore.
13′ – I rosanero provano ad attaccare, ma il Sudtirol si copre bene: da fuori area ci prova Peda a calciare ma finisce fuori.
9′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo, Palumbo la mette in mezzo: i rosanero saltano in area, ma il gioco si ferma per fallo0 sul portiere.
6′ – Brividi per il Palermo, Casiraghi riceve in area e calcia, Joronen effettua la prima parata del match. E che parata!
3′ – Primo colpo da parte del Palermo: Ranocchia calcia da fuori area in suliro verso la porta, Adamonis mette in angolo.
1′ – Pronti, via! Inizia il match
IL TABELLINO
PALERMO 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni..Allenatore: Inzaghi. A disposizione: 1 Gomis, 6 Gomes, 7 Johnsen, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Modesto, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani.
SÜDTIROL 31 Adamonis, 3 Bordon, 9 Pecorino, 17 Casiraghi, 21 Tait (C), 24 S. Davi, 26 Frigerio, 33 Merkaj, 34 Veseli, 79 Molina, 94 El Kaouakibi. Allenatore: Castori. A disposizione: 1 Borra, 22 Cragno, 4 Mancini, 5 Masiello, 7 Zedadka, 11 Tonin, 13 Sabatini, 18 Tronchin, 23 F. Davi, 46 Brik, 89 Crnigoj, 99 Verdi.
ARBITRO: Valerio Crezzini (Siena). Primo assistente: Marco Trinchieri (Milano). Secondo assistente: Stefano Galimberti (Seregno). Quarto ufficiale: Fabio Rosario Luongo (Napoli). VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia). AVAR: Emanuele Prenna (Molfetta).
MARCATORI: Pohjanpalo 21′, Le Douaron 39′
NOTE: