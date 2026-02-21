LIVE Serie B Palermo-Sudtirol 2-0: inizia il secondo tempo

Katia Virzì Febbraio 21, 2026
Palermo Sudtirol primo tempo 2-0 (5)

Termina 2-0 il primo tempo della sfida del Barbera contro il Südtirol. Una prima frazione convincente per i rosanero, che chiudono i primi 45 minuti con un doppio vantaggio meritato.

La gara si sblocca al 21’: Pohjanpalo trasforma un calcio di rigore. Il penalty viene assegnato dall’arbitro dopo un check al VAR, che lo porta a cambiare la decisione iniziale: in un primo momento aveva ammonito Segre per simulazione.

Gli ospiti provano a reagire e, in un paio di occasioni, chiamano in causa Joronen, attento a mantenere inviolata la propria porta. Al 37’ arriva il raddoppio: un’invenzione di Le Douaron che, dalla distanza, lascia partire un gran tiro che batte Adamonis e vale il 2-0.

La cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

46′ – Riprende il match.

PRIMO TEMPO

45′ + 4′ – Dopo un paio di azioni d’attacco degli ospiti, termina qui il primo tempo.

45′ – Assegnati 4′ di recupero

39′ – GOOOOOL PALERMO!! Le Douaron si inventa un gran gol. Il francese recupera palla e da fuori area sferra un colpo che finisce sull’angolo basso della rete. Esplode il Barbera.

34′ – Il Sudtirol continua ad attaccare in cerca del pari, il Palermo in questo frangente fatica ad uscire dalla sua difesa.

27′ – Calcio di punizione per il Sudtirol: Casiraghi calcia ma finisce sul fondo.

25′ – Il Sudtirol conquista un calcio d’angolo: Casiraghi dalla bandierina mette in mezzo, ma la difesa rosa spazza.

23′ – Gioco fermo per qualche istante, un tifoso invade il campo. Viene subito preso e portato fuori.

21′ – GOOOOOL PALERMO! Pohjanpalo va a segno, Adamonis battuto.

20′ – Dopo il check al Var cambia l’esito: Rigore per il Palermo! Al dischetto va Pohjanpalo.

19′ – Crezzini vuole vederci meglio e ricorre al monitor del Var per rivedere l’azione.

17′ – Segre raccoglie in area un passaggio, Adamonis lo intralcia e il numero 8 finisce per terra: l’arbitro fischia e lo ammonisce per simulazione. I rosanero reclamano un rigore.

13′ – I rosanero provano ad attaccare, ma il Sudtirol si copre bene: da fuori area ci prova Peda a calciare ma finisce fuori.

9′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo, Palumbo la mette in mezzo: i rosanero saltano in area, ma il gioco si ferma per fallo0 sul portiere.

6′ – Brividi per il Palermo, Casiraghi riceve in area e calcia, Joronen effettua la prima parata del match. E che parata!

3′ – Primo colpo da parte del Palermo: Ranocchia calcia da fuori area in suliro verso la porta, Adamonis mette in angolo.

1′ – Pronti, via! Inizia il match

 

 

IL TABELLINO

PALERMO 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni..Allenatore: Inzaghi. A disposizione: 1 Gomis, 6 Gomes, 7 Johnsen, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Modesto, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani.

SÜDTIROL 31 Adamonis, 3 Bordon, 9 Pecorino, 17 Casiraghi, 21 Tait (C), 24 S. Davi, 26 Frigerio, 33 Merkaj, 34 Veseli, 79 Molina, 94 El Kaouakibi. Allenatore: Castori. A disposizione: 1 Borra, 22 Cragno, 4 Mancini, 5 Masiello, 7 Zedadka, 11 Tonin, 13 Sabatini, 18 Tronchin, 23 F. Davi, 46 Brik, 89 Crnigoj, 99 Verdi.

ARBITRO: Valerio Crezzini (Siena). Primo assistente: Marco Trinchieri (Milano). Secondo assistente: Stefano Galimberti (Seregno). Quarto ufficiale: Fabio Rosario Luongo (Napoli). VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia). AVAR: Emanuele Prenna (Molfetta).

MARCATORI: Pohjanpalo 21′, Le Douaron 39′

NOTE:

 

Altre notizie

palermo modena 1-1 (70) tifosi

Palermo-Südtirol, quasi 25 mila al Barbera: 24.915 titoli emessi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Serie B LIVE, fine primi tempi: Palermo avanti 2-0, Venezia risponde. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
WhatsApp Image 2026-02-21 at 15.27.28

Palermo-Südtirol 1-0: segna Pohjanpalo, invasione di campo al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo empoli 3-2 (58) bani

Palermo-Südtirol, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Castori al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
castori

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, un bivio a Palermo. Lo spirito positivo di Castori: «Sfida dura e gratificante»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (127) inzaghi

Tuttosport: “Grinta Inzaghi «Palermo, ora siamo da A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Spezia 1-0 (98) bereszynski

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Südtirol, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo pescara 5-0 (6) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Inzaghi scuote il suo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
primavera palermo

Primavera, Palermo-Pescara al Pasqualino: rosanero a caccia di riscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (118) ranocchia Cuppone

Giornale di Sicilia: “Palermo, numeri da promozione: 29 punti in 13 gare, media da 77 a fine stagione”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (115) joronen pierozzi marconi bereszynski

Giornale di Sicilia: “Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: Johnsen dal 1’, Pecorino con Merkaj”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (70)

Giornale di Sicilia: “Trappolone al Barbera. Palermo, attento al Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo modena 1-1 (70) tifosi

Palermo-Südtirol, quasi 25 mila al Barbera: 24.915 titoli emessi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Serie B LIVE, fine primi tempi: Palermo avanti 2-0, Venezia risponde. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
WhatsApp Image 2026-02-21 at 15.27.28

Palermo-Südtirol 1-0: segna Pohjanpalo, invasione di campo al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Il calciatore è fuori rosa

Salvini: «Limite agli stranieri in campo, anche in B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Sudtirol primo tempo 2-0 (5)

LIVE Serie B Palermo-Sudtirol 2-0: inizia il secondo tempo

Katia Virzì Febbraio 21, 2026