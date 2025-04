LIVE SERIE B PALERMO-SASSUOLO 4-0

Il Palermo domina il primo tempo contro il Sassuolo, capolista del campionato, chiudendo i primi 45 minuti sul 3-0. I rosanero partono subito forte, mettendo pressione fin dai primi minuti e creando diverse occasioni, con Brunori e Pohjanpalo pericolosi. Al 18′, arriva il meritato vantaggio: Blin batte un calcio d’angolo perfetto per la testa di Pohjanpalo, che insacca. Il raddoppio arriva al 25′ con un’azione rocambolesca: Segre crossa dalla destra e Toljan, nel tentativo di anticipare Pohjanpalo, spinge la palla nella propria porta. Il Sassuolo prova a reagire, ma Audero è sempre attento su Boloca, Ghion e Mulattieri, mantenendo inviolata la porta. Sul finale del primo tempo il finlandese trova la rete del 3-0 facendo esplodere il Barbera. Un primo tempo di grande intensità per il Palermo, che si dimostra superiore in ogni zona del campo.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

70′ – Primo cambio per Dionisi: Ceccaroni lascia il campo infortunato, al suo posto in campo Di Mariano.

67′ – Brividi per la difesa rosanero: Gomes erroneamente serve un avversario completamente da solo in area, pronti Audero e Magnani a metterci una pezza e bloccare ogni pericolo.

65′ – Calano i ritmi, il Palermo mantiene palla forte del largo vantaggio.

60′ – Doppio cambio per il Sassuolo: Lauriente e Ghion vengono sostituiti da Obiang e Moro.

54′ – GOOOOL PALERMO!!!! Segre sfrutta un passaggio di Brunori e di sinistro la bette dentro beffando Moldovan.

53′ – Ci prova ancora Berardi e calcia da fuori area, la palla finisce sul fondo.

50′ – Sassuolo pericoloso sugli sviluppi del calcio di punizione: un rimpallo su un tiro di Boloca stava per beffare Audero, ma il portiere con un balzo e riuscito a respingerla.

48′ – Magnani ferma un avversario causando calcio di punizione, il difensore viene anche ammonito.

47′ – Il Sassuolo parte avanti in questo secondo tempo, Berardi ci prova dalla distanza ma la spara alta.

46′ – Riprende il match al Barbera. Doppio cambio per il Sassuolo Volpato e Mulattieri, lasciano spazio a Pierini e Lipani.

PRIMO TEMPO

45′ + 1′ – GOOOOL PALERMO!!! A segno ancora Pohjanpalo. Una vera e propria mischia in area porta il numero 19 di prepotenza a mettere a segno il terzo gol.

45′ – Il Palermo parte in contropiede, Gomes corre sulla fascia ed entra in area. Il numero 6 crossa in mezzo ma trova un difensore del Sassuolo a mettere in angolo.

43′ – In questi ultimi minuti del primo tempo il Sassuolo si affaccia piu volte in area rosanero cercando una reazione, bravi i difensori rosanero a contenere i pericoli.

38′ – Sassuolo ancora in avanti: i neroverdi hanno conquistato due calci d’angoli consecutivi, senza però mettere in difficoltà Audero.

35′ – Sassuolo pericoloso, Mulattieri conclude in porta dalla distanza impegnando Audero che manda la palla in corner.

31′ – Palermo ancora all’attacco, Segre serve Pohjanpalo: il finlandese crossa e conquista un calcio d’angolo.

25′ – GOOOOL PALERMO!!! Azione rocambolesca in cui Segre mette in mezzo un cross insidiosissimo in direzione Pohjanpalo, la palla però viene trascinata in rete da Toljan.

23′ – Boloca sfrutta un errore avversario e recupera palla entrando in area, tira ma Audero non si lascia sorprendere e la blocca.

19′ – Il Sassuolo prova a rispondere portandosi in avanti, Ghion entra in area e calcia in porta: Audero non si lascia sorprendere e manda la palla in angolo.

18′ – GOOOOL PALERMO!!! Sulla battuta di Blin dalla bandierina, Pohjanpalo la colpisce di testa mandando la palla in rete.

11′ – Il Sassuolo prova ad uscire fuori dal pressing rosanero, bravo Baniya a sventare l’intenzione di Mulattieri.

8′ – Pohjanpalo servito da un cross di Blin, colpisce di testa ma la palla viene rimessa in angolo.

6′ – Il Palermo parte subito forte, con un paio di azioni di attacco. Brunori conclude in porta ma la palla finisce in angolo.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Barbera.

IL TABELLINO

PALERMO: 12 Audero, 3 Lund, 4 Baniya, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C), 19 Pohjanpalo, 24 Magnani, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 7 Di Mariano, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 14 Vasic, 20 Henry, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 25 Buttaro, 26 Verre. Allenatore: Dionisi.

SASSUOLO: 31 Moldovan, 3 Doig, 7 Volpato (Dal 46′ Pierini), 8 Ghion, 9 Mulattieri (Dal 46′ Lipani), 10 Berardi, 11 Boloca, 19 Romagna (C), 20 Lovato, 23 Toljan, 45 Laurienté. A disposizione: 12 Satalino, 14 Obiang, 15 Pieragnolo, 17 Paz, 24 Moro, 26 Odenthal, 33 Bonifazi, 35 Lipani, 40 Iannoni, 77 Pierini, 80 Muharemovic, 99 Verdi. Allenatore: Grosso.

ARBITRO: Maresca (Napoli).

AA1: Pagliardini (Arezzo).

AA2: Fontemurato (Roma 2).

IV UFFICIALE: Ubaldi (Roma).

VAR: Paterna (Teramo).

AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

MARCATORI: Pohjanpalo al 18′, Aut. Toljan 25′, Pohjanpalo 45’+1′, Segre al 54′

NOTE: Ammonito Lauriente, Magnani