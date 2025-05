LIVE SERIE B PALERMO-FROSINONE 1-0

Il Palermo chiude in vantaggio il primo tempo della sfida contro il Frosinone grazie a una perla di Matteo Brunori che, al 29′, capitalizza al meglio un assist di Di Francesco con un destro a giro che non lascia scampo a Cerofolini. Un gol che arriva in un momento delicato, in una cornice tutt’altro che serena.

Già dai primi minuti si respira tensione: la Curva Nord espone striscioni durissimi contro dirigenza e squadra, con messaggi come “Ancora 180 minuti di agonia, poi chi ha fallito deve andare via” e “Il vostro tempo è scaduto”, accompagnati da cartelli con le foto barrate di Dionisi e Gardini. Un clima pesante che sembra condizionare il Palermo nelle fasi iniziali, mentre il Frosinone parte meglio e al 12′ sfiora il vantaggio con Ghedjemis, il cui tiro a giro lambisce il palo.

I rosanero reagiscono gradualmente: al 13′ sprecano una potenziale occasione con Segre e Brunori che si intralciano al limite dell’area, ma il pressing aumenta. Al 26′ Pohjanpalo va vicino al colpo grosso intercettando un retropassaggio, mentre poco dopo arriva il gol del capitano rosanero, che sblocca il match.

Il Frosinone non resta a guardare: Kvernadze ci prova dalla distanza al 32′ senza trovare la porta, e due minuti dopo Nikolaou salva in extremis su Ghedjemis, pronto a colpire di testa. Il primo tempo si chiude dopo un solo minuto di recupero, con il Palermo avanti ma con una partita ancora tutta da giocare, in campo e sugli spalti.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

Squadre in campo in attesa che riprendano anche tutte le partite dagli altri campi.

PRIMO TEMPO

45’+1′ – Termina il primo tempo.

45′ – Assegnato un minuto di recupero.

34′ – Ciociari in pressione: provvidenziale intervento di Nikolaou, che anticipa Ghedjemis pronto a colpire di testa da posizione pericolosa.

32′ – Il Frosinone prova a reagire con Kvernadze che dalla distanza calcia verso la porta ma finisce fuori.

29′ – GOOOL PALERMO! Brunori riceve da Di Francesco e di destro a giro gonfia la rete.

26′ – Alza il pressing la squadra rosanero, prima con Diakitè poi con Pohjanpalo che interferisce su un retropassaggio ma la palla finisce fuori.

22′ -I rosanero faticano a costruire azioni e il Frosinone attacca: Bracaglia corre per tutto il campo e va con il tiro che termina fuori.

13′ – Il Palermo spreca una ghiotta occasione: Segre e Brunori si ostacolano a vicenda al limite dell’area, intralciandosi proprio al momento del tiro. La conclusione che ne nasce è sbilenca e termina ampiamente a lato.

12′ – Frosinone vicino al vantaggio. Ghedjemis con un tiro a giro sfiora il palo.

8′ – Il Palermo sembra contratto, condizionato dal clima teso sugli spalti. Il Frosinone, invece, appare più intraprendente nei primi minuti di gioco.

5′ – Palermo in avanti con Di Francesco, che ci prova con una mezza rovesciata: la conclusione viene deviata e finisce tra le braccia di Cerofolini, attento ma non particolarmente impegnato.

4′ – In Curva Nord compaiono due striscioni eloquenti: “Ancora 180 minuti di agonia, poi chi ha fallito deve andare via” e “È finito il nostro aiuto, il vostro tempo è scaduto”. Il clima è rovente.

3′ – La tensione sugli spalti si riflette sul campo. In Curva Nord sono apparsi due cartelli con le foto di Dionisi e Gardini barrate da una X e accompagnate dalla scritta “The End”.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Barbera.

IL TABELLINO

PALERMO: 12 Audero, 4 Baniya, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C), 17 Di Francesco, 19 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 43 Nikolaou. A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 3 Lund, 7 Di Mariano, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 14 Vasic, 20 Henry, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 26 Verre. Allenatore: Dionisi.

FROSINONE: 31 Cerofolini, 7 Ghedjemis, 17 Kvernadze, 18 Bettella, 21 J. Oyono, 30 Monterisi (C), 32 Bohinen, 47 Lusuardi, 79 Bracaglia, 90 Pecorino, 92 Kone. A disposizione: 13 Sorrentino, 5 Cittadini, 8 Vural, 9 Cichero, 10 Ambrosino, 15 Lucioni, 20 A. Oyono, 27 Canotto, 37 Barcella, 38 Grosso, 64 Cichella, 70 Partipilo. Allenatore: Bianco.

ARBITRO: Dionisi (L’Aquila). AA1: Barone (Roma 1). AA2: Luciani (Milano). IV UFFICIALE: Vingo (Pisa).

VAR: Pairetto (Nichelino). AVAR: Marcenaro (Genova).

MARCATORI:

NOTE: