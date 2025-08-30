LIVE Serie B Palermo-Frosinone 0-0

Dopo la buona prova che ha portato i primi tre punti all’esordio contro la Reggiana il Palermo si prepara ad affrontare questa sera il Frosinone per la seconda giornata del campionato di Serie B. Il tecnico rosanero Pippo Inzaghi ha schierato Joronen tra i pali; difesa a tre formata da Diakitè, Bani e Ceccaroni. A centrocampo Segre e Ranocchia con Pierozzi e Augello sugli esterni. In avanti Gyasi e Brunori a supporto di Pohjanpalo.

La cronaca testuale del match:

In aggiornamento…

IL TABELLINO:

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 63 Balaguss, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 6 Gomes, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

FROSINONE: 22 Palmisani, 5 Marchizza (C), 6 J. Gelli, 7 Ghedjemis, 8 Koutsoupias, 9 Raimondo, 14 Calò, 17 Kvernadze, 20 A. Oyono, 79 Bracaglia, 99 Barcella. A disposizione: 12 Lolic, 58 Minicangeli, 10 F. Gelli, 16 Cichella, 18 Grosso, 21 J. Oyono, 24 Ndow, 28 Zilli, 32 Masciangelo, 77 Dixon, 90 Vergani. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Marco Di Bello (Brindisi). Primo assistente: Mattia Politi (Lecce). Secondo assistente: Marco Ceolin (Treviso). Quarto ufficiale: Domenico Castellone (Napoli). VAR: Luigi Nasca (Bari). AVAR: Marco Serra (Torino).

MARCATORI:

NOTE: