LIVE SERIE B PALERMO-CARRARESE 0-1

Il Palermo torna in campo questa sera per il recupero della 34ª giornata di Serie B, affrontando la Carrarese. Con la qualificazione ai playoff già in tasca, i rosanero puntano ora al sesto posto, che garantirebbe il vantaggio di giocare il primo turno al Barbera.

Il tecnico Alessio Dionisi conferma Audero tra i pali. In difesa, nessun cambio rispetto alla sfida con il Frosinone: spazio ancora a Diakité, Baniya e Nikolaou. A centrocampo agiscono Ranocchia e Segre, con Di Mariano e Lund sulle corsie esterne. In attacco novità Insigne, che affiancherà Brunori e Pohjanpalo nel tridente offensivo.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

26′ – Ghiottissima occasione da gol sprecata dal Palermo: Brunori parte in contropiede e una volta in area non si coordina bene e perde palla.

21′ – A battere è lo stesso numero 10 che prova a metterla in mezzo ma la palla viene ribattuta e finisce tra i piedi di Cherubini che parte in contropiede. Buon recupero da parte di Lund.

20′ – Il Palermo prova a reagire e si riversa in attacco. Ranocchia conquista un calcio di punizione.

16′ – La Carrarese sblocca il risultato: Shpendi dalla distanza calcia in porta e mette la palla sotto il sette. Applausi dal pubblico del Barbera per l’avversario.

14′ – Fallo di Nikolaou su Torregrossa, il difensore rosanero si becca un giallo.

10′ – Sono ancora gli ospiti ad attaccare: dalla destra Bouah mette in mezzo e trova Shpendi a calciare ma termina fuori.

5′ – Toscani pericolosi anche sugli sviluppi del corner. Shpendi di testa impensierisce ancora il portiere rosanero.

4′ – Carrarese pericolosa: Cherubini approfitta di uno svarione di Diakitè e calcia in porta, Audero smanaccia in angolo.

2′ – Il clima al Barbera è lo stesso visto contro il Frosinone: la curva nord sul piede di guerra contro Dionisi.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Barbera.

IL TABELLINO

PALERMO: 12 Audero, 3 Lund, 4 Baniya, 7 Di Mariano, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Insigne, 19 Pohjanpalo, 23 Diakité, 43 Nikolaou. A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 20 Henry, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. Allenatore: Dionisi.

CARRARESE: 98 Fiorillo, 3 Imperiale (C), 4 Illanes, 9 Cherubini, 13 Bouah, 17 Zuelli, 18 Schiavi, 19 Shpendi, 34 Guarino, 77 Belloni, 92 Torregrossa. A disposizione: 1 Bleve, 30 Ravaglia, 5 Melegoni, 6 Oliana, 10 Milanese, 20 Giovane, 21 Coppolaro, 28 Manzari, 32 Finotto, 47 Fontanarosa, 82 Capezzi, 90 Cerri. Allenatore: Calabro.

ARBITRO: Perri (Roma 1).

AA1: Ricci (Firenze).

AA2: Pedone (Reggio Calabria).

IV UFFICIALE: Di Mario (Ciampino).

VAR: Nasca (Bari).

AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).

MARCATORI:

NOTE: ammonito Nikolaou.