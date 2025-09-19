LIVE Serie B Palermo-Bari 0-0

Il Palermo torna oggi al Barbera dopo la vittoria conquistata a Bolzano contro il Sudtirol. Avversario di questa sera il Bari di Caserta. Formazioni rimaneggiata per Inzaghi che si schiera con Joronen in porta. Difesa composta da Pierozzi, Bani e Ceccaroni. Sugli esterni Gyasi e Augello con Ranocchia e Segre al centro. Novità di formazione Palumbo titolare insieme a Brunori e Pohjanpalo a comporre l’attacco.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Barbera.

IL TABELLINO

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

BARI: 31 Cerofolini, 4 Castrovilli, 5 Darboe, 7 Sibilli, 11 Moncini, 23 Vicari (C), 24 Dickmann, 27 Braunoder, 29 Verreth, 43 Nikolaou, 93 Dorval. A disposizione: 1 Pissardo, 3 Burgio, 8 Pagano, 9 Gytkjaer, 10 Bellomo, 13 Meroni, 16 Antonucci, 17 Rao, 18 Maggiore, 21 Partipilo, 25 Pucino, 99 Cerri. Allenatore: Caserta.

ARBITRO: Daniele Perenzoni (Rovereto).

Primo assistente: Andrea Niedda (Ozieri).

Secondo assistente: Simone Biffi (Treviglio). Quarto ufficiale: Alfredo Iannello (Messina). VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia). AVAR: Marco Monaldi (Macerata).

MARCATORI:

NOTE: