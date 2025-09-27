LIVE Serie B Cesena-Palermo 1-1: Bani pareggia i conti

Si chiude sul risultato di 1-0 per il Cesena il primo tempo della sfida contro il Palermo al “Dino Manuzzi”. A decidere momentaneamente l’incontro è stato il gol di Blesa al 34’, bravo a sfruttare un’azione insistita nata dall’intesa tra Francesconi e Berti, quest’ultimo atterrato da Pierozzi in area: l’arbitro Massa ha concesso il vantaggio e il centrocampista spagnolo non ha perdonato davanti a Joronen.

La partita, però, ha offerto emozioni sin dai primi minuti. Il Palermo era partito meglio con un paio di occasioni interessanti: prima Pohjanpalo al 7’ su schema da punizione ha calciato alto, poi al 21’ Bani di testa ha sfiorato il bersaglio. La chance più clamorosa è arrivata al 31’, quando Le Douaron di testa ha costretto Klinsmann a un grande intervento.

Il Cesena, più guardingo nella prima parte, ha comunque saputo rendersi pericoloso: al 23’ Ciervo ha provato la conclusione dalla distanza, mentre Shpendi all’11’ non è riuscito ad arrivare sul cross di Mangraviti.

Un primo tempo intenso e aperto, con i rosanero puniti alla prima vera disattenzione difensiva. Nella ripresa il Palermo dovrà aumentare cinismo e precisione sotto porta per rientrare in partita, mentre il Cesena cercherà di difendere e sfruttare gli spazi in contropiede.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

64′ – Due cambi anche per Inzaghi: Brunori e Peda rilevano Le Douaron e Gyasi.

62′ – Doppio cambio per Mignani: Castagnetti e Shpendi fuori, al loro poso Bastoni e Diao.

60′ – La gara si accende: dopo il pari del Palermo il Cesena si riaccende, gara apertissima.

53′ – Pohjanpalo riceve in area, conclude in porta ma colpisce la traversa.

47′ – Occasione per il Cesena: Shpendi si porta in area e calcia, Joronen con la gamba devia in angolo.

46′ – Inizia il secondo tempo, Inzaghi mette in campo Blin al posto di Segre.

PRIMO TEMPO

45′ + 1′ – Termina il primo tempo.

45′ – Un solo minuto di recupero.

34′ – Gol del Cesena. Azione insistita dei padroni di casa: Francesconi serve Berti, steso in area, ma il vantaggio viene concesso e Blesa che batte Joronen senza esitazioni.

31′ – Palermo vicinissimo al gol: Pierozzi mette in mezzo, Le Doauron va di testa: Klinsmann vola e impedisce la rete al francese.

28′ – Altro tiro dalla distanza: Gomes riceve da Gyasi e prova la conclusione, ma finisce alta.

23′ – Cesena pericoloso: Ciervo che dalla distanza calcia verso la porta ma anche in questa occasione la palla termina fuori.

21′ – Grande occasione per il Palermo: Augello crossa in area, Bani stacca di testa ma la palla finisce di poco sopra la traversa.

17′ – Gyasi viene innescato da Segre e cerca un cross teso dalla linea di fondo, ma la difesa cesenate è ben posizionata e intercetta.

13′ – Ammonito Zano per un contrasto con Le Doauron.

11′ – Il Cesena si fa avanti con Mangraviti che crossa in area, Shpendi ci prova ma non raggiunge il pallone.

7′ – Schema su calcio piazzato: Palumbo alza in area per Pohjanpalo, che calcia di prima intenzione. Conclusione alta, nessun pericolo per Klinsmann.

2′ – Il Palermo gestisce bene in questi minuti iniziali e si porta avanti con Le Douaron che prova qualche incursione dalla sinistra.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Manuzzi.

IL TABELLINO

CESENA: 33 Klinsmann, 4 Castagnetti (Al 62′ Diao),7 Blesa, 9 Shpendi (Al 62′ Bastoni), 11 Ciervo, 14 Berti, 15 Ciofi (C), 17 Adamo, 19 Zaro, 24 Mangraviti, 70 Francesconi. A disposizione: 1 Siano, 40 Ferretti, 6 Arrigoni, 10 Bastoni, 13 Celia, 16 Amoran, 18 Guidi, 23 Magni, 25 Bisoli, 26 Piacentini, 29 Diao, 32 Olivieri. Allenatore: Mignani.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre (C) (Dal 46′ Blin), 11 Gyasi (Dal 64′ Peda), 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (Dal 64′ Brunori), 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Davide Massa (Imperia). Primo assistente: Alessandro Lo Cicero (Brescia). Secondo assistente: Marco Belsanti (Bari). Quarto ufficiale: Abdoulaye Diop (Treviglio). VAR: Fabio Maresca (Napoli). AVAR: Lorenzo Maggioni (Lecco).

MARCATORI: Blesa 34′

NOTE: ammonito Zaro